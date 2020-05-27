疫情趨緩走出家門！網購「露營用品、票券熱銷排行榜」快筆記

近日來疫情趨緩，大眾外出意願逐漸回溫，根據網購平台統計，露營、野餐用品買氣持續暢旺，尤其露營布置裝飾、露營炊具、戶外折疊桌椅、帳篷等成長最明顯；電子票券類訂單量也攀升，其中美食類餐券最受歡迎，因夏季將至，遊樂園、生態農場、中部山區的旅遊景點票券等都十分熱銷。

Yahoo奇摩購物中心戶外露營用品5月至今業績年成長近7成，平均單月可賣出近百頂的萬元帳篷；電子票券5月平均單日業績較上月成長6成，其中又以餐券買氣最旺，熱銷TOP 5為王品集團西堤牛排經典套餐餐券、劍湖山世界主題樂園入場券、王品集團夏慕尼法式鐵板燒餐券、老爺酒店集團聯合餐飲券、夏妍美容養生經絡釋壓＋雷陶礦石溫塑甩脂SPA券。Yahoo奇摩購物中心5月31日前推出餐券、住宿、按摩券下殺3折起。

Yahoo奇摩超級商城露營用品熱銷TOP 5由野外露營掛燈／青蛙燈業績成長近3倍奪冠，第2～5名依序為無段式高承重透氣休閒躺椅、無重力休閒椅、OutdoorBase歡樂時光充氣床墊、T6強光手電筒，Yahoo奇摩超級商城即日起至5月31日推出「野fun趣」活動，網羅戶外露營、休閒穿搭用品等，跨店消費滿3,000元最高現折500元，6月1日至6月21日將推出「戶外休閒線上展」6折起。

蝦皮購物今年2～4月露營商品熱銷排行榜TOP 5為露營折疊桌、露營折疊椅、LED露營燈條、營釘、快速秒開帳，皆是露營新手必備用品，其中露營折疊桌椅因CP值高、用途多元，近期需求較去年同期成長近8成，即日起至6月1日推出「露營必買」活動，限時下殺6折起。

在交通部宣布逐步啟動安心旅遊、提倡國旅拚經濟之後，蝦皮購物旅遊票券關鍵字搜尋量攀升超過6成，近期銷售最佳的旅遊票券TOP 5為花蓮遠雄海洋公園、埔心牧場、麗寶樂園、九族文化村、小叮噹科學主題樂園。