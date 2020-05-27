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舊版莉香太懷念 鈴木保奈美Boucheron珠寶傍身 美登日時尚雜誌
改編自柴門文經典漫畫的日劇「東京愛情故事」，在1991年由織田裕二及鈴木保奈美主演，堪稱90年代超級神作。近三十年後「東京愛情故事」重開機，除了新作女主角石橋靜河表示備感壓力，連帶也引起網友熱議：還是初代莉香鈴木保奈美魅力更勝一籌。
近日鈴木保奈美再度為日本女性雜誌六月號拍攝，透過身上搭配的珠寶腕表，展示了融合知性與高級感的穿搭魅力。像其中一套連身的深藍色格紋搭配金色腰帶，鈴木保奈美選擇了Boucheron Reflet腕表與Quatre耳環，以Reflet腕表的金色表殼，與混合黃金、白金和玫瑰金三種貴金屬，在細節處以金色展現高級感；而另一套黑色洋裝中，多款穿戴在衣袖上的珠寶手環疊加，呈現了衝突的鮮明個性。
但如果平常喜歡穿亮色系衣物？也可以學學Dream Girls成員之一的宋米秦，日前一場記者會中，她以螢光粉紅色中性外套，搭配了Qeelin的幾何、葫蘆造型的Petit Wulu鑽石耳環與戒指。中性的西裝外套與長褲，因為因為螢光粉紅顯得活躍而情緒高漲，此時幾何造型的珠寶不僅能脫穎而出，更因形似葫蘆的8字型堆疊，產生不落俗套的奇趣與童心。
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