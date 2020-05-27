舊版莉香太懷念 鈴木保奈美Boucheron珠寶傍身 美登日時尚雜誌

改編自柴門文經典漫畫的日劇「東京愛情故事」，在1991年由織田裕二及鈴木保奈美主演，堪稱90年代超級神作。近三十年後「東京愛情故事」重開機，除了新作女主角石橋靜河表示備感壓力，連帶也引起網友熱議：還是初代莉香鈴木保奈美魅力更勝一籌。

近日鈴木保奈美再度為日本女性雜誌六月號拍攝，透過身上搭配的珠寶腕表，展示了融合知性與高級感的穿搭魅力。像其中一套連身的深藍色格紋搭配金色腰帶，鈴木保奈美選擇了Boucheron Reflet腕表與Quatre耳環，以Reflet腕表的金色表殼，與混合黃金、白金和玫瑰金三種貴金屬，在細節處以金色展現高級感；而另一套黑色洋裝中，多款穿戴在衣袖上的珠寶手環疊加，呈現了衝突的鮮明個性。