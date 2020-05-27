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從東京搬到台灣 資生堂「銀座珈琲快閃店」限時登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供

位在銀座的資生堂PARLOUR SALON DE CAFÉ一直是許多人造訪東京必去的打卡景點，低調優雅的店裝和精緻甜點，怎麼拍都美。近日台灣資生堂就將該店概念引進台灣，在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店，小巧的同風格場布搭配體驗活動，讓大家在這個不能出國的時期，也能嘗試由專業彩妝師打造的時尚妝容並感受貴婦下午茶的魅力。

這次「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店外觀承襲資生堂標誌性的山茶花紅配色，小小的空間內是舒適的沙發、鏡子、陳列櫃等營造出的拍照場景。消費者只要預約就可以獲得專業彩妝師一對一位你打造的率性銀座或優雅銀座、銀座Night Out三種風格主題妝容擇一，更能免費獲得包含超進化持久粉底5ml、激蜜光護唇蜜精巧版和獨家從日本空運來台的PARLOUR精緻甜點等品項的預約禮，並由專屬攝影師拍攝一張時尚美照。

除了體驗活動之外，在快閃期間也提供多項銀座訂製禮和專屬緞帶刻字服務，只要購買超進化持久粉底即可享有專屬緞帶刻字服務及銀座訂製美妝蛋(2入)，消費彩妝商品滿4800元即可獲得銀座訂製超進化筆電包一個。如果到全台「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店用手機拍照分享打卡，也有機會抽中資生堂訂製全套刷具提箱組。

資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
位在銀座的資生堂PARLOUR SALON DE CAFÉ一直是許多人造訪東京必去的打卡景點。圖／資生堂提供
位在銀座的資生堂PARLOUR SALON DE CAFÉ一直是許多人造訪東京必去的打卡景點。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
如果到全台「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店用手機拍照分享打卡，也有機會抽中資生堂訂製全套刷具提箱組。圖／資生堂提供
如果到全台「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店用手機拍照分享打卡，也有機會抽中資生堂訂製全套刷具提箱組。圖／資生堂提供
消費者只要預約就可以獲得專業彩妝師一對一位你打造的風格主題妝容，並由專屬攝影師拍攝一張時尚美照。圖／資生堂提供
消費者只要預約就可以獲得專業彩妝師一對一位你打造的風格主題妝容，並由專屬攝影師拍攝一張時尚美照。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
資生堂在信義新光A8首度推出「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店。圖／資生堂提供
只要購買超進化持久粉底即可享有專屬緞帶刻字服務及銀座訂製美妝蛋(2入)。圖／資生堂提供
只要購買超進化持久粉底即可享有專屬緞帶刻字服務及銀座訂製美妝蛋(2入)。圖／資生堂提供
如果到全台「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店用手機拍照分享打卡，也有機會抽中資生堂訂製全套刷具提箱組。圖／資生堂提供
如果到全台「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」快閃店用手機拍照分享打卡，也有機會抽中資生堂訂製全套刷具提箱組。圖／資生堂提供
消費彩妝商品滿4800元即可獲得銀座訂製超進化筆電包一個。圖／資生堂提供
消費彩妝商品滿4800元即可獲得銀座訂製超進化筆電包一個。圖／資生堂提供

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