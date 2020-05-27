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FENDI、LV愛心櫥窗送暖 銘記雨後彩虹的希望與美好

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
路易威登巴黎香榭麗舍大道店展出一系列當地兒童設計的彩虹。圖／LV提供
路易威登巴黎香榭麗舍大道店展出一系列當地兒童設計的彩虹。圖／LV提供

在新冠肺炎疫情趨緩的氛圍中，FENDI義大利各地精品店重新開幕，並且用#FENDIFamily的黃色愛心做為櫥窗貼，銘記此一時刻的美好；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是啟動了「彩虹計畫」，在歐洲各國的專賣店以旗下員工和子女的彩虹繪圖，帶來溫暖與希望。

路易威登以｢彩虹計畫」為主題，邀請員工和其子女參與櫥窗創意構思，許多充滿想像力、童稚筆觸和色彩繽紛的彩虹，都流露出輕鬆歡樂的氣氛，品牌各專門店也以彩虹設計的貼紙、動態螢幕等等表現。例如巴黎香榭麗舍大道店，就展出一系列當地兒童設計的彩虹，並橫跨正面的六個櫥窗；而馬德里店櫥窗，兒童彩繪的彩虹圖則懸掛在俏皮的Monogram雲朵上方，在未來數星期內，路易威登各地店鋪將會以彩虹計畫陸續登場。

重新開幕的FENDI義大利Palazzo羅馬總店，則是以櫥窗貼紀念在疫情中FENDI Family的精神，運用已故設計師karl Lagerfeld手繪的Logo搭配愛心圖案製作而成的黃色窗貼，象徵在疫情中努力不懈的精神，圖案下方並有We have been missing you字樣，與心型貼一同出現；台灣專門店則於台北101、微風信義、微風廣場三間精品店櫥窗，同步貼上黃色愛心圖案的櫥窗貼。

路易威登羅馬專門店也換上彩虹計畫的新櫥窗。圖／LV提供
路易威登羅馬專門店也換上彩虹計畫的新櫥窗。圖／LV提供
路易威登巴黎香榭麗舍大道店的彩虹繪圖，橫跨了正面的6個櫥窗。圖／LV提供
路易威登巴黎香榭麗舍大道店的彩虹繪圖，橫跨了正面的6個櫥窗。圖／LV提供
FENDI櫥窗除了有櫥窗貼之外，還有We have been missing you字樣。圖／FENDI提供
FENDI櫥窗除了有櫥窗貼之外，還有We have been missing you字樣。圖／FENDI提供
路易威登義大利文藝復興百貨米蘭大教堂專門店也換上了彩虹櫥窗。圖／LV提供
路易威登義大利文藝復興百貨米蘭大教堂專門店也換上了彩虹櫥窗。圖／LV提供
路易威登義大利米蘭蒙特拿破崙大街店。圖／LV提供
路易威登義大利米蘭蒙特拿破崙大街店。圖／LV提供
西班牙馬德里路易威登專門店以彩虹圖懸掛在俏皮的Monogram雲朵上方。圖／LV提供
西班牙馬德里路易威登專門店以彩虹圖懸掛在俏皮的Monogram雲朵上方。圖／LV提供
路易威登義大利文藝復興百貨米蘭大教堂專門店。圖／LV提供
路易威登義大利文藝復興百貨米蘭大教堂專門店。圖／LV提供
德國法蘭克福路易威登專門店的彩虹櫥窗。圖／LV提供
德國法蘭克福路易威登專門店的彩虹櫥窗。圖／LV提供
重新開幕的FENDI義大利Palazzo羅馬總店，以櫥窗貼紀念在疫情中FENDI Family精神。圖／FENDI提供
重新開幕的FENDI義大利Palazzo羅馬總店，以櫥窗貼紀念在疫情中FENDI Family精神。圖／FENDI提供
FENDI櫥窗貼運用已故設計師karl Lagerfeld手繪的Logo搭配愛心圖案。圖／FENDI提供
FENDI櫥窗貼運用已故設計師karl Lagerfeld手繪的Logo搭配愛心圖案。圖／FENDI提供

義大利 FENDI 疫情

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