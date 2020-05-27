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FENDI、LV愛心櫥窗送暖 銘記雨後彩虹的希望與美好
在新冠肺炎疫情趨緩的氛圍中，FENDI義大利各地精品店重新開幕，並且用#FENDIFamily的黃色愛心做為櫥窗貼，銘記此一時刻的美好；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是啟動了「彩虹計畫」，在歐洲各國的專賣店以旗下員工和子女的彩虹繪圖，帶來溫暖與希望。
路易威登以｢彩虹計畫」為主題，邀請員工和其子女參與櫥窗創意構思，許多充滿想像力、童稚筆觸和色彩繽紛的彩虹，都流露出輕鬆歡樂的氣氛，品牌各專門店也以彩虹設計的貼紙、動態螢幕等等表現。例如巴黎香榭麗舍大道店，就展出一系列當地兒童設計的彩虹，並橫跨正面的六個櫥窗；而馬德里店櫥窗，兒童彩繪的彩虹圖則懸掛在俏皮的Monogram雲朵上方，在未來數星期內，路易威登各地店鋪將會以彩虹計畫陸續登場。
重新開幕的FENDI義大利Palazzo羅馬總店，則是以櫥窗貼紀念在疫情中FENDI Family的精神，運用已故設計師karl Lagerfeld手繪的Logo搭配愛心圖案製作而成的黃色窗貼，象徵在疫情中努力不懈的精神，圖案下方並有We have been missing you字樣，與心型貼一同出現；台灣專門店則於台北101、微風信義、微風廣場三間精品店櫥窗，同步貼上黃色愛心圖案的櫥窗貼。
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