FENDI、LV愛心櫥窗送暖 銘記雨後彩虹的希望與美好

在新冠肺炎疫情趨緩的氛圍中,FENDI義大利各地精品店重新開幕,並且用#FENDIFamily的黃色愛心做為櫥窗貼,銘記此一時刻的美好;路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)則是啟動了「彩虹計畫」,在歐洲各國的專賣店以旗下員工和子女的彩虹繪圖,帶來溫暖與希望。

路易威登以「彩虹計畫」為主題,邀請員工和其子女參與櫥窗創意構思,許多充滿想像力、童稚筆觸和色彩繽紛的彩虹,都流露出輕鬆歡樂的氣氛,品牌各專門店也以彩虹設計的貼紙、動態螢幕等等表現。例如巴黎香榭麗舍大道店,就展出一系列當地兒童設計的彩虹,並橫跨正面的六個櫥窗;而馬德里店櫥窗,兒童彩繪的彩虹圖則懸掛在俏皮的Monogram雲朵上方,在未來數星期內,路易威登各地店鋪將會以彩虹計畫陸續登場。