昆凌自創彩色日拋隱形眼鏡品牌 打槍周杰倫當代言人？

繼自創服裝品牌後，女星昆凌再度以自己姓氏QUINLIVAN命名跨界成立彩色日拋隱形眼鏡品牌。還自招「他」（周杰倫）也試過了所有顏色，花神粉最適合。

昆凌以中空裝的造型，出席自創彩色日拋隱形眼鏡品牌QUINLIVAN活動。記者曾吉松／攝影

昆凌以中空裝的造型，出席自創彩色日拋隱形眼鏡品牌QUINLIVAN活動。記者曾吉松／攝影

昆凌表示時尚跟彩拋隱形眼鏡都是她每天都會接觸到，因此在試過市面上品牌後，總找不到符合自身需求的商品，所以才有了自己創立的概念。昆凌說「要讓戴起來的眼神看起來很自然並不容易」，所以她選擇和日本團隊合作，推出QUINLIVAN。而且一口氣呈現六種不同顏色，以大自然神話為靈感，包括了花神粉、岩石灰、天空藍和橄欖綠等。自即日起正式上市，並於台灣、中國QUINLIVAN旗艦店和屈臣氏指定店家獨家販售。

昆凌以中空裝的造型，出席自創彩色日拋隱形眼鏡品牌QUINLIVAN活動。記者曾吉松／攝影

昆凌以中空裝的造型，出席自創彩色日拋隱形眼鏡品牌活動。記者曾吉松／攝影

身為QUINLIVAN創辦人的昆凌還介紹說「一種顏色就設計了一種圖案，而且針對亞洲人的瞳孔尺寸來設計，配戴時眼睛看起來不會露白或不自然」。而問到既然老公周杰倫都試過全部顏色了，是否會請他當代言人？昆凌則是笑說「他啊！可能通告費有點貴，先沒關係」。另外，不獨厚女生，昆凌也分享建議想嘗試彩拋的男性消費者，岩石灰跟棕色系都很加分，「因為第一次和人見面，眼神很重要」。

昆凌自創彩色日拋隱形眼鏡品牌QUINLIVAN，顏色及包裝都符合女性消費者喜好。圖／QUINLIVAN提供