經典畫面神還原 「灌籃高手」競技手遊熱血拚全國制霸

經典漫畫《灌籃高手SLAM DUNK》變身籃球競技手遊，不只神還原各種經典畫面、場景、音樂，甚至找回為動畫配音的原班人馬重新為手遊內容配音，更提供中、日文版本選擇，不管是原本就喜愛原著漫畫的粉絲，還是熱愛籃球運動的玩家，肯定都能玩得熱血沸騰。

《灌籃高手SLAM DUNK》是台灣唯一東映正版授權的籃球手遊，全面還原經典劇情，所有角色、各種帥氣籃球技能都經典復刻，甚至加入最新果凍上籃、歐洲步等籃球新技術，玩家還能透過天賦系統開啟更多高階動作，亦可重點培養強化數值，創造自己的專屬角色個性。

《灌籃高手SLAM DUNK》屬於即時多人對戰型手遊，玩家可透過對戰及排位賽模式與其他玩家組隊對戰，排位賽分為強力替補、絕對主力到灌籃高手等9個位階，挑戰玩家掌上球技。此外，官方也特別開放榮耀戰區，可設定自己的所在地與其他玩家線上一較高下，一步步爭取「全國制霸」的榮耀。