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誠品東南亞首店插旗吉隆坡 香港期間限定店大受歡迎
誠品今年上半年一口氣整頓關掉6家門市，誠品董事長吳旻潔指出，下半年繼續關百貨高樓層門市與老舊社區店，台灣今年會關7～8家店，但吳旻潔補充「用力關店後也會用力開店」，發展全通路後，考慮在台灣開社區型店舖。海外店將前進馬來西亞吉隆坡，原本預期明年開出東南亞首店，但受到疫情影響，開幕時間將有變化，誠品生活日本橋則即將在5月29日恢復正式營業。
除了誠品敦南是因為建物都更加上租約到期將在5月底熄燈外，士林店、實踐店也將相繼熄燈，吳旻潔指出，關這些店大家會覺得可惜，但如果作為「相對無感的存在」也是不理想的，這些店設施、營運的狀態都不夠好，吳並以「樹木需要修整才會長得夠好」來譬喻，因為看得見未來，就不會害怕現在做的這些調整。吳旻潔說，在未來新店型的狀態下，誠品應該還是有很有機會回去士林，包括天母。
吳旻潔說到，以前開小店大部分都會虧損，因為小店面積小商品有限，多數人習慣去大型店舖。但是「未來難道淡水、三重不能有店嗎？」包括基隆、南投，其實誠品在很多地方都沒有店，未來有了全通路甚至做到24小時到貨服務的話，補足線下商品不足的問題，那未來社區店就會變成社區居民接觸誠品的一個入口，而這種店型，面積不需非常大。在今年年底誠品線上平台發展後，明年將與實體店互相搭配、融合。另外，誠品新竹巨城重新續約並擴大經營，在高雄駁二也擴大經營，但比較有感的展店會在明年。
香港經歷社會運動後，吳旻潔指出香港零售市場從甲方市場轉到乙方市場，因為許多歐美品牌徹出香港，或是減少投資開店，誠品成為地產業主希望爭取的對象。誠品近期在香港荃灣的愉景新城、屯門的V-City推出期間限定店，深獲香港人歡迎，排隊人潮不斷，甚至收到香港同仁反映的回饋，「香港人生活中可以沒有奢侈品，只要住家附近有間誠品。」
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