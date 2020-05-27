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YouTuber新神器！Sony ZV-1為影音而生 手持握把更好拍

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全新Sony ZV-1具備進階影像穩定功能，即便在行走中拍攝也能拍攝穩定畫面；搭配GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把，提供完美兼具穩定性與機動性的無線操作靈活手感。記者黃筱晴／攝影
全新Sony ZV-1具備進階影像穩定功能，即便在行走中拍攝也能拍攝穩定畫面；搭配GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把，提供完美兼具穩定性與機動性的無線操作靈活手感。記者黃筱晴／攝影

想要成為YouTuber、IG網紅，除了要有源源不絕的話題梗，拍攝的影像畫面也不斷追求更高畫質、更專業。看準消費者需求的變化，Sony Taiwan在台發表全新概念的隨身數位相機ZV-1，外型輕巧且具備許多專為輕影音拍攝與影片內容創作者設計的功能，像是開箱必備的「專注拍攝主題」功能，以及支援IG限時動態分享的自動直式影片拍攝，都讓ZV-1非常有潛力成為影音拍攝新神器！

ZV-1採用1.0吋Exmor RS CMOS堆疊式感光元件，24-70mm F1.8-2.8 ZEISS Vario-Sonnar T*大光圈鏡頭，可創造美麗散景，使主體從背景中脫穎而出，擁有快速精準自動對焦系統、BIONZ X影像處理器等，並具有4K高畫質錄影、內建機身防震等進階影片拍攝功能。針對YouTuber的自拍需求，不僅設置了側翻式多角度螢幕，可一鍵「快速切換景深」，連內建3組麥克風位置都有經過精心設計。

而除了追求拍得專業，更要拍得美。全新的臉部優先自動曝光（AE）功能，面對突然從戶外陽光下轉移至陰影處這樣極端的光線變化，ZV-1可自動偵測被攝主體的臉部並優先調整其曝光，確保在任何環境下，被攝主體的臉部都是理想的亮度。且在拍攝動態影像時，也能提供細膩自然的柔膚效果。

Sony ZV-1將於6月4日正式在台上市，單機建議售價19,980元，同步推出搭配GP-VPT2BT的輕影音手持握把組合，建議售價23,980元。購買單機或組合皆隨贈ZV-1專屬相機皮套乙組；自即日起至6月3日開放Sony Store直營店及官方購物網站限定的早鳥預購優惠，預購即加贈Sony記憶頸枕乙個。

Sony ZV-1搭載臉部優先自動曝光功能，靜態影像也能加上細膩自然的柔膚效果。圖／Sony提供
Sony ZV-1搭載臉部優先自動曝光功能，靜態影像也能加上細膩自然的柔膚效果。圖／Sony提供
觀察到社群平台直式短影音的需求，Sony ZV-1也提供直式無黑邊的拍攝格式。記者黃筱晴／攝影
觀察到社群平台直式短影音的需求，Sony ZV-1也提供直式無黑邊的拍攝格式。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1擁有一鍵快速切換景深及產品展示設定，提供影片創作者更簡易的操作體驗。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1擁有一鍵快速切換景深及產品展示設定，提供影片創作者更簡易的操作體驗。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1內建3組麥克風，加強收音聚集性，並配備標準3.5mm麥克風插孔和MI智慧熱靴，隨附可安裝於熱靴上防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1內建3組麥克風，加強收音聚集性，並配備標準3.5mm麥克風插孔和MI智慧熱靴，隨附可安裝於熱靴上防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。記者黃筱晴／攝影
Sony ZV-1，單機建議售價19,980元；輕影音手持握把組合，建議售價23,980元，6月4日正式在台上市。圖／Sony提供
Sony ZV-1，單機建議售價19,980元；輕影音手持握把組合，建議售價23,980元，6月4日正式在台上市。圖／Sony提供

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