YouTuber新神器！Sony ZV-1為影音而生 手持握把更好拍

想要成為YouTuber、IG網紅，除了要有源源不絕的話題梗，拍攝的影像畫面也不斷追求更高畫質、更專業。看準消費者需求的變化，Sony Taiwan在台發表全新概念的隨身數位相機ZV-1，外型輕巧且具備許多專為輕影音拍攝與影片內容創作者設計的功能，像是開箱必備的「專注拍攝主題」功能，以及支援IG限時動態分享的自動直式影片拍攝，都讓ZV-1非常有潛力成為影音拍攝新神器！

ZV-1採用1.0吋Exmor RS CMOS堆疊式感光元件，24-70mm F1.8-2.8 ZEISS Vario-Sonnar T*大光圈鏡頭，可創造美麗散景，使主體從背景中脫穎而出，擁有快速精準自動對焦系統、BIONZ X影像處理器等，並具有4K高畫質錄影、內建機身防震等進階影片拍攝功能。針對YouTuber的自拍需求，不僅設置了側翻式多角度螢幕，可一鍵「快速切換景深」，連內建3組麥克風位置都有經過精心設計。

而除了追求拍得專業，更要拍得美。全新的臉部優先自動曝光（AE）功能，面對突然從戶外陽光下轉移至陰影處這樣極端的光線變化，ZV-1可自動偵測被攝主體的臉部並優先調整其曝光，確保在任何環境下，被攝主體的臉部都是理想的亮度。且在拍攝動態影像時，也能提供細膩自然的柔膚效果。