必勝客推「黃金榴槤白咖啡比薩」！還有「榴槤起司塔」

繼去年夏天的「黃金榴槤比薩」之後，今年必勝客自6月2日起，再度推出「榴槤忘返三部曲」，首部曲即推出驚人的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」，選用金枕頭榴槤，搭配馬來西亞白咖啡，激發出強烈的絕妙滋味。另外還有「黃金榴槤個人比薩」、「黃金榴槤起司塔」接力登場！

必勝客過去所推出的「黃金榴槤比薩」，曾經創下單日每10秒售出1個的紀錄。本次推出的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」再度升級，選用泰國的金枕頭榴槤，配上馬來西亞經典伴手禮「亞發白咖啡」，以及杏仁角、馬茲瑞拉起司擔任配角，可以吃得到香氣濃郁、綿密柔滑的榴槤果肉，並且藉由咖啡香，帶出衝突又合拍的混搭滋味。單點大比薩499元，小比薩329元，個人比薩169元。

另外針對「黃金榴槤」口味，必勝客也再度推出「黃金榴槤個人比薩」，並且將馬茲瑞拉起司增加25%，獨享價169元。同時全新推出「黃金榴槤起司塔」，藉由榴槤醬與濃郁起司的組合，綻放出甜蜜滋味。「黃金榴槤起司塔」無單售，搭配「原味半熟起司塔」，原訂組合價104元，期間限定加購價89元。另外也有適合夏天享受的「冰藏起司塔」登場。

本次的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」、「黃金榴槤個人比薩」、「黃金榴槤起司塔」自6月2日起至6月29日限時販售，售完為止。其中「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」不適用買大送大、買大送小優惠。