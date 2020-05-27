快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客推「黃金榴槤白咖啡比薩」！還有「榴槤起司塔」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出黃金榴槤白咖啡比薩、黃金榴槤個人比薩、黃金榴槤起司塔等3款榴槤新品。圖／必勝客提供
必勝客推出黃金榴槤白咖啡比薩、黃金榴槤個人比薩、黃金榴槤起司塔等3款榴槤新品。圖／必勝客提供

繼去年夏天的「黃金榴槤比薩」之後，今年必勝客自6月2日起，再度推出「榴槤忘返三部曲」，首部曲即推出驚人的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」，選用金枕頭榴槤，搭配馬來西亞白咖啡，激發出強烈的絕妙滋味。另外還有「黃金榴槤個人比薩」、「黃金榴槤起司塔」接力登場！

必勝客過去所推出的「黃金榴槤比薩」，曾經創下單日每10秒售出1個的紀錄。本次推出的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」再度升級，選用泰國的金枕頭榴槤，配上馬來西亞經典伴手禮「亞發白咖啡」，以及杏仁角、馬茲瑞拉起司擔任配角，可以吃得到香氣濃郁、綿密柔滑的榴槤果肉，並且藉由咖啡香，帶出衝突又合拍的混搭滋味。單點大比薩499元，小比薩329元，個人比薩169元。

另外針對「黃金榴槤」口味，必勝客也再度推出「黃金榴槤個人比薩」，並且將馬茲瑞拉起司增加25%，獨享價169元。同時全新推出「黃金榴槤起司塔」，藉由榴槤醬與濃郁起司的組合，綻放出甜蜜滋味。「黃金榴槤起司塔」無單售，搭配「原味半熟起司塔」，原訂組合價104元，期間限定加購價89元。另外也有適合夏天享受的「冰藏起司塔」登場。

本次的「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」、「黃金榴槤個人比薩」、「黃金榴槤起司塔」自6月2日起至6月29日限時販售，售完為止。其中「白金派對－黃金榴槤白咖啡比薩」不適用買大送大、買大送小優惠。

咖啡 派對 馬來西亞

延伸閱讀

經濟解封／買油棄金 股市震盪宜提高風險意識

「烏特邦」錢櫃包廂辦淫亂派對 警：朝妨害風化偵辦

金價觸及兩周來低點 國際油價收漲逾1%

叫我第一名／楊建新研發「戰豆」 咖啡帶酒香

相關新聞

後疫情時代觀察 設計／鐘表的世紀大衝擊

表展取消與工廠關閉生產線這種史無前例的震撼，因為新冠病毒的肆虐而發生，也打亂了2020年的鐘表布局。品牌與零件供應商遭逢...

陳毓鴻探時間長河 鐘表工藝再解構

採訪瑞士巴塞爾鐘表展在許多資深鐘表媒體的共同回憶之一，必定是去私下探問曾在鐘表品牌擔任副總的陳毓鴻，今年表展有什麼值得去...

食材混搭 創意滋味大驚奇

食材之間的創意搭配，往往會激發出與眾不同的全新滋味。近期必勝客以「榴槤」為主角，推出「黃金榴槤白咖啡比薩」，成為另類的水...

深耕在地的鐘表傳奇 金生儀

人們常說一個品牌要經營百年實屬不易，這點在家族經營的零售通路，更屬難上加難。

國產休旅車銷售王 下月更多新款上市

近年來全球市場都以休旅車款馬首是瞻，台灣市場也不例外，休旅車同樣是最受歡迎的車型。以國產休旅為例，今年1到4月掛牌數來到...

非一般名人 江詩丹頓好友再添女性高級訂製時裝設計師

如何理解一個品牌的理念，甚至是更廣泛的美學特質？除了實際體驗、使用一個品牌的產品或服務，透過代言人或品牌好友既有的成就與...

夏日招桃花必備！YSL粉紅精華露 一擦臉頰紅潤澎澎感

夏季該如何保養肌膚呢？最重要除了保濕，肌膚澎潤度更是好氣色、粉紅光暈的來源。YSL推出全新「粉紅精華露」，為肌膚專屬訂製...

現省20元！漢堡王「KitKat巧克力聖代」加購優惠39元

漢堡王自5月8日首度推出「BK聖代×KitKat巧克力」的聯名巧克力聖代，成為店內的高人氣商品。漢堡王也宣佈，自6月1日...

CELINE明天要漲價了 把握最後時間手刀衝刺

精品CELINE傳出確認在5月28日調漲的消息，這波漲幅會落在約2～17%之間，各品項漲幅不一。以Classic包款為例...

別人漲價MULBERRY降價 降幅約10% 同步推出英國鄉村綠新包款

MULBERRY日前宣布實行全球定價策略，用以拉近世界各地購買同一商品的價格距離，此外，品牌也同步發表秋冬包款，回歸到經...

疫情趨緩走出家門！網購「露營用品、票券熱銷排行榜」快筆記

近日來疫情趨緩，大眾外出意願逐漸回溫，根據網購平台統計，露營、野餐用品買氣持續暢旺，尤其露營布置裝飾、露營炊具、戶外折疊...

舊版莉香太懷念 鈴木保奈美Boucheron珠寶傍身 美登日時尚雜誌

改編自柴門文經典漫畫的日劇「東京愛情故事」，在1991年由織田裕二及鈴木保奈美主演，堪稱90年代超級神作。近三十年後「東...

熱門新聞

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

台南滂沱大雨沒下在水庫 曾文水庫趁機排砂

6月口罩解禁 市面醫療口罩可能漲到一片10元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。