誠品全新電商平台12月上線 建置倉儲物流拚24小時到貨

誠品生活董事長吳旻潔在今日股東會正式宣布，誠品線上線下全通路串連將在今年底落實，預計12月上線的誠品全新電商平台，搭配建置倉儲物流供應鏈，將提供會員24小時到貨服務，這也是誠品有史以來首度設置內部電商技術團隊，針對線上、線下串連、服務導流提供整體性規劃。

外界好奇，既有的誠品網路書店平台和年底上線平台的差異在哪？吳旻潔指出，現在的誠品網路書店平台其實不太堪用，無法擴張，服務介面也不太友善，誠品新的電商平台是自行開發，將用新的平台去接應新的倉儲系統，去設計比較符合顧客消費經驗的平台，上線後，舊的網路書店平台就會淘汰。

吳旻潔談到，線上佈局不是為了疫情，而是2017年就在進行，好處是，這不是一個急就章的上線，而是長期規劃。以實體來看，信義店24小時書店三樓品項有15萬種，年底上線的平台書目、文具與商品超過40萬種。