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官網與表廠限定！真力時經典CHRONOMASTER復刻版很難買
特定通路才能買得到特定表款，似乎是今年鐘表界的最新趨勢之一。最新加入這個行列的，是LVMH集團旗下的製表品牌真力時（ZENITH）。去年歡慶品牌首款高振頻自動計時機芯EL PRIMERO誕生50周年，表廠推出多款限定作；今年真力時首度推出有史以來第一款工坊及官網專售腕表CHRONOMASTER系列復刻版，僅在近期推出的真力時官方電子商務平臺以及真力時力洛克表廠販售。
1970年代石英危機時期，表廠的製表師查理維爾莫（CHARLES VERMOT）在閣樓偷藏了製作傳奇機芯EL PRIMERO的文件資料、重要零件和完好的工具。品牌在2019年為傳奇機芯EL PRIMERO慶祝50周年，重啟這個有如時光寶盒的閣樓間，發現許多瑰寶。其中一個小盒子內存放著的是許多歷經數十年光陰洗禮的經典EL PRIMERO A386三色表盤，之外，還有一組三種不同深淺的藍色調打造的三色表盤。由於沒有任何文獻紀錄查得到三色藍表盤的相關資料，只能根據存放位置推測，這表盤與EL PRIMERO A386原型表盤有關。表廠及官網專售復刻版腕表採用的便是這從未面世的骨董設計。
CHRONOMASTER限定復刻版腕表保留典計時碼表的比例，38毫米精鋼表殼搭配泵壓式按鈕，搭載EL PRIMERO高振頻自動上鍊導柱輪計時機芯。特製包裝彷彿一本精裝書籍，封面上印有真力時表廠的設計圖，並附上瑞士知名漫畫家柯西（COSEY）所創作的查理維爾莫的漫畫書，以及閣樓內珍藏表盤的復刻品。原本這枚腕表僅限販售給參訪真力時表廠的訪客，但考量疫情，改透過5月底起相繼在歐美上線的電子商務網站販售，直到表廠重新開放參觀為止。
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