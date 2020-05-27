咕咕鐘、泳圈組太可愛！7-11「卡娜赫拉的小動物繽紛一夏」集點6/3登場
超萌的粉紅兔兔和P助又來融化粉絲的心了！7－ELEVEN將於6月3日起推出全新的「卡娜赫拉的小動物繽紛一夏」集點活動，以洋溢夏日風情的繽紛水果為主題，將分為兩波段陸續推出造型洗衣袋、書本造型餐盒、泳圈組、咕咕鐘、行動飲料桶等高達30款限量商品，不論是學生、上班族或夏日出遊都能與粉絲相伴。
角色可愛逗趣又粉嫩的「卡娜赫拉的小動物」，這次為了打造耳目一新的感覺，日本作者特別為7－ELEVEN集點活動繪製素材，以台灣在地水果為設計主軸，包括荔枝、西瓜、火龍果、鳳梨、芒果及女性喜愛的草莓、蘋果、櫻桃.等，甚至大眾最愛的珍珠手搖飲也在其中，搭配超人氣粉紅兔兔及P助的趣味互動，推出居家療癒、戶外歡樂兩大夏日系列商品。
6月3日起開放預購的「限量香氛擴香瓶」添加日本植物消臭配方，集滿6點＋99元或98點免費送1款，共2款、限量6萬個；可愛水果造型的「限量造型洗衣袋」也可用來當衣物分類收納袋，集滿6點＋149元或144點免費送1款，共4款、首批到貨24萬個隨機出貨；可當收納包或行李束帶的「限量兩用收納包」集滿6點＋149元或144點免費送1款，共4款、限量共12萬個隨機出貨。
6月3日下午3點起開放限量預購的「限量可連結波型坐墊」可當坐墊或午睡枕，採雙面花色設計，還可將兩個拼接成大坐墊，集滿6點＋299元可兌換1款，共2款、限量共3萬個（首批到貨共2萬個）；內附小口袋和雜誌掛布設計的「限量多功能邊桌」集滿6點＋899元可兌換1款，共2款、限量2萬個（首批到貨1.5萬個）；「限量抗UV折傘附收納包」的兩用傘套可當飲料提袋，集滿6點＋249元可兌換1款，共2款、限量共4萬個，OPEN POINT會員可搶先在6月2日上午11點於OPEN POINT App用3,000點＋249元換購，限量2,000個換完為止；內附餐具的「限量書本造型餐盒」集滿6點＋299元可兌換1款，共2款、限量共2萬個；網美必備的「限量泳圈組」包含泳圈與充氣杯架，集滿6點＋499元可兌換一款，共2款、限量共1.5萬個（首批到貨共1萬個）。
第二波6月17日起開放限量預購的「限量搥背棒」集滿6點＋99元或96點免費送1款，共2款、限量5萬個。6月17日下午3點起開放限量預購的有「限量USB充電器轉接頭」，集滿6點＋399元可兌換1款，共2款、限量1.5萬個；「限量咕咕鐘」在整點時有粉紅兔兔或P助跳出報時，集滿6點＋699元可兌換1款，共2款、限量1.5萬個；USB供電的「限量LED公仔氣氛燈」集滿6點＋449元可兌換1款，共2款、限量2萬個；保溫保冷、5L大容量的「限量行動飲料桶」集滿6點＋999元可兌換1款，共2款、限量1.5萬個。
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