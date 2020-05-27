免等振興！台南老爺行旅「加1元」多住一晚

還在等候振興券發放才肯出遊？台南老爺行旅搶先推出「爺粉補助方案」，即日起「加1元多住一晚」，限時限量3天2夜超優惠價格，最低每人每晚820元有找；此外，另有「揪甘溫住宿折抵金」，6月底前選用「老爺樂遊季」專案，憑身分證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，即享至多1,000元房價折抵，醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，合計最高可折1,500元。

此專案2天1夜專案原價3,850元起，全房型最低加1元、最高加1,000元，即可升級3天2夜行程，雙人出遊3,851元起、四人同行6,491元起，最低每人每晚平均不到千元。專案再享早餐買一送一，省下的錢就用台南美食小吃來充電解放。

有感於台灣防疫屢創佳績，台南老爺行旅加碼狂送「揪甘溫住宿折抵金」，6月底前凡身份證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，刷證對號入住「老爺樂遊季─春遊專案」，雙人房現折500元、四人房現折1000元；防疫前線醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，兩者優惠可同時併用，每房最高享1,500元折抵，入住每晚1,900元起，再送結合台式料理的老爺級冠軍甜點「紅玉揾醬蛋糕」。