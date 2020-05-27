聽新聞
test
0:00 / 0:00
免等振興！台南老爺行旅「加1元」多住一晚
還在等候振興券發放才肯出遊？台南老爺行旅搶先推出「爺粉補助方案」，即日起「加1元多住一晚」，限時限量3天2夜超優惠價格，最低每人每晚820元有找；此外，另有「揪甘溫住宿折抵金」，6月底前選用「老爺樂遊季」專案，憑身分證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，即享至多1,000元房價折抵，醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，合計最高可折1,500元。
此專案2天1夜專案原價3,850元起，全房型最低加1元、最高加1,000元，即可升級3天2夜行程，雙人出遊3,851元起、四人同行6,491元起，最低每人每晚平均不到千元。專案再享早餐買一送一，省下的錢就用台南美食小吃來充電解放。
有感於台灣防疫屢創佳績，台南老爺行旅加碼狂送「揪甘溫住宿折抵金」，6月底前凡身份證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，刷證對號入住「老爺樂遊季─春遊專案」，雙人房現折500元、四人房現折1000元；防疫前線醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，兩者優惠可同時併用，每房最高享1,500元折抵，入住每晚1,900元起，再送結合台式料理的老爺級冠軍甜點「紅玉揾醬蛋糕」。
相關資訊可上台南老爺行旅網站查詢，或電洽：06-236-6168。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言