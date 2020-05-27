來看神級比例大長腿 BLACKPINK Lisa、達珂塔強生美穿CELINE牛仔褲

CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品自成一格，在女星們詮釋之後，讓人發現牛仔褲是一大亮點，拉長身形、展現超級大長腿的神比例，相當搶眼，包括BLACKPINK Lisa、陳嘉樺Ella和達珂塔強生（Dakot Johnson）等，不但展現了絕美身形，也詮釋出各自特質。

其中法國前總統太太卡拉布魯尼（Carla Bruni）是箇中強手，雖然搭襯牛仔褲，仍穿出嬌媚女人味；BLACKPINK Lisa的極細鉛筆腿相當驚人，穿出衣架子的好身材；妮可基嫚（Nicole Kidman）則是以男朋友穿搭來詮釋CELINE牛仔褲，溫暖而帥氣；法國喜劇演員卡蜜兒克汀（Camille Cottin）和Ella則是表現出牛仔褲的率真氣質。