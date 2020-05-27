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來看神級比例大長腿 BLACKPINK Lisa、達珂塔強生美穿CELINE牛仔褲
CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品自成一格，在女星們詮釋之後，讓人發現牛仔褲是一大亮點，拉長身形、展現超級大長腿的神比例，相當搶眼，包括BLACKPINK Lisa、陳嘉樺Ella和達珂塔強生（Dakot Johnson）等，不但展現了絕美身形，也詮釋出各自特質。
其中法國前總統太太卡拉布魯尼（Carla Bruni）是箇中強手，雖然搭襯牛仔褲，仍穿出嬌媚女人味；BLACKPINK Lisa的極細鉛筆腿相當驚人，穿出衣架子的好身材；妮可基嫚（Nicole Kidman）則是以男朋友穿搭來詮釋CELINE牛仔褲，溫暖而帥氣；法國喜劇演員卡蜜兒克汀（Camille Cottin）和Ella則是表現出牛仔褲的率真氣質。
丹寧賦歸主流時尚，CELINE在春夏秀上大量運用了牛仔元素展現復古情懷，混搭各式丹寧單品，配上飛行墨鏡、帽子或頭巾，呈現出帥氣自我的品味。創意總監Hedi Slimane主張七○年代巴黎式的瀟灑風格，當時女裝牛仔系列深受男裝造型影響，他依此挑整身型比例，讓每個女性都可以在CELINE找到一條適合自己的牛仔褲，包括緊身、直筒、喇叭褲剪裁，每件牛仔布服裝皆以手工製成，用以締造真實的仿舊效果。
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