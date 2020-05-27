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來看神級比例大長腿 BLACKPINK Lisa、達珂塔強生美穿CELINE牛仔褲

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BLACKPINK Lisa、達珂塔強生、妮可基曼都詮釋CELINE春夏牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa、達珂塔強生、妮可基曼都詮釋CELINE春夏牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品自成一格，在女星們詮釋之後，讓人發現牛仔褲是一大亮點，拉長身形、展現超級大長腿的神比例，相當搶眼，包括BLACKPINK Lisa、陳嘉樺Ella和達珂塔強生（Dakot Johnson）等，不但展現了絕美身形，也詮釋出各自特質。

其中法國前總統太太卡拉布魯尼（Carla Bruni）是箇中強手，雖然搭襯牛仔褲，仍穿出嬌媚女人味；BLACKPINK Lisa的極細鉛筆腿相當驚人，穿出衣架子的好身材；妮可基嫚（Nicole Kidman）則是以男朋友穿搭來詮釋CELINE牛仔褲，溫暖而帥氣；法國喜劇演員卡蜜兒克汀（Camille Cottin）和Ella則是表現出牛仔褲的率真氣質。

丹寧賦歸主流時尚，CELINE在春夏秀上大量運用了牛仔元素展現復古情懷，混搭各式丹寧單品，配上飛行墨鏡、帽子或頭巾，呈現出帥氣自我的品味。創意總監Hedi Slimane主張七○年代巴黎式的瀟灑風格，當時女裝牛仔系列深受男裝造型影響，他依此挑整身型比例，讓每個女性都可以在CELINE找到一條適合自己的牛仔褲，包括緊身、直筒、喇叭褲剪裁，每件牛仔布服裝皆以手工製成，用以締造真實的仿舊效果。

CELINE在2020春夏以丹寧風潮為主視覺。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE在2020春夏以丹寧風潮為主視覺。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法國前總統太太卡拉布魯尼將牛仔褲穿得女人味十足。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法國前總統太太卡拉布魯尼將牛仔褲穿得女人味十足。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法式荷葉邊牛仔襯衫，27,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法式荷葉邊牛仔襯衫，27,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
妮可基嫚以中性風格演繹CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
妮可基嫚以中性風格演繹CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
達珂塔強生穿出CELINE尼仔褲的簡約美麗。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
達珂塔強生穿出CELINE尼仔褲的簡約美麗。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Crecy丹寧布凱旋門鎖鍊印花與天然小牛皮小型肩背包，53,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Crecy丹寧布凱旋門鎖鍊印花與天然小牛皮小型肩背包，53,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Ella以CELINE牛仔褲穿出好比例。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Ella以CELINE牛仔褲穿出好比例。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE在2020春夏推出許多丹寧為主的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE在2020春夏推出許多丹寧為主的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍薄牛仔裙，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍薄牛仔裙，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法國喜劇演員卡蜜兒克汀詮釋CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
法國喜劇演員卡蜜兒克汀詮釋CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa以清瘦鉛筆腿詮釋CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK的Lisa以清瘦鉛筆腿詮釋CELINE牛仔褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍色綴凱旋門鎖鍊標誌喇叭牛仔褲，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍色綴凱旋門鎖鍊標誌喇叭牛仔褲，28,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍色斜紋布喇叭牛仔褲，24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
水洗藍色斜紋布喇叭牛仔褲，24,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

牛仔褲 法國

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