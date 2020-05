來看神級比例大長腿 BLACKPINK Lisa、達珂塔強生美穿CELINE牛仔褲

CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品自成一格,在女星們詮釋之後,讓人發現牛仔褲是一大亮點,拉長身形、展現超級大長腿的神比例,相當搶眼,包括BLACKPINK Lisa、陳嘉樺Ella和達珂塔強生(Dakot Johnson)等,不但展現了絕美身形,也詮釋出各自特質。

其中法國前總統太太卡拉布魯尼(Carla Bruni)是箇中強手,雖然搭襯牛仔褲,仍穿出嬌媚女人味;BLACKPINK Lisa的極細鉛筆腿相當驚人,穿出衣架子的好身材;妮可基嫚(Nicole Kidman)則是以男朋友穿搭來詮釋CELINE牛仔褲,溫暖而帥氣;法國喜劇演員卡蜜兒克汀(Camille Cottin)和Ella則是表現出牛仔褲的率真氣質。