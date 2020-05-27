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結婚挑鑽戒好時機 點睛品推訂製婚戒 加碼贈回饋金
六月結婚季即將到來，婚嫁鑽飾品牌無不把握這結婚旺季推出新品與優惠方案，瞄準即將成家的新人。品牌最熱賣的Promessa同心結系列鑽戒今年首度推出全訂製服務，備有單顆美鑽、鑽石配襯及環鑲鑽戒款式，可依預算挑選合適的主鑽，並享免費內圈誕生石鑲嵌與免費鐳射刻字服務。同時自即日起至6月30日止還有「囍悅盈門」婚嫁禮遇專案，累計達指定金額即可賺取翻倍「悅享錢」，最高可享額外3倍回饋金。
點睛品Promessa同心結鑽戒因代言人林宥嘉夫婦備受歡迎，今年推出訂製服務，除了挑選一顆獨一無二的鑽石，還有共多達100款不同設計的戒指款式可選，同時提供戒環內圈誕生石鑲嵌與鐳射刻字服務。而既有的Promessa duet緣創系列則是提供單戒與對戒訂製，從表面工藝、版型、寬度、鑽石鑲嵌以至刻字等細節，得以組合出上千種不同的創意可能。
即日起推出的「囍悅盈門」婚嫁禮遇專案，凡至6月30日止活動期間上網登記加入會員，登記後兩個月內選購指定產品及累積相關消費金額，方可獲贈額外回饋金「悅享錢」，一般狀況下購買飾品每NT$4,000可獲取指定「悅享錢」（1「悅享錢」相等NT$4）、使用「悅享錢」換購飾品可享最高達50%換購優惠。在「囍悅盈門」專案期間，購買指定商品達一定金額，最高可享額外3倍回饋金，可用於選購其他婚禮珠寶或金飾，適合精打細算的新人。
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