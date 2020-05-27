悶熱梅雨天「肌膚狂冒油」！必學保濕3步驟 隨時補水

悶熱的梅雨季節，氣溫不僅高，濕度也很高，加上戴口罩，皮膚科醫師發現，近期來求診肌膚狀況的人變多了，而問題多是粉刺、出油過剩、以及狂長痘痘，面對肌膚狀況，除了看醫師外，一般日常的保濕更要做好。

平常上班或出去玩時，該如何為肌膚保濕加分呢？

一、早上使用保濕產品

早上在出門前，可以先使用保濕產品，為肌膚的保濕打底，雖然前一晚做過保養，但經過一整晚，肌膚水分也開始缺乏，因此早上塗防曬前，則可以選用速效的保濕面膜，為肌膚打底。

Za新推出早安醒膚水潤面膜，均有保濕功效，一片裡面有20g精華液，敷完之後再上妝，還有亮白、緊緻或紓緩等三種功效可以選擇。

二、日常隨時補水

而在白天的過程中，如果肌膚開始出油，則可以用急救型的保濕噴霧來處理，保濕噴霧常可以先為臉部降溫，搭配保濕成分，讓肌膚能迅速補水。但要注意，儘量不要使用含有酒精成分的保濕噴霧，也可以注意成分是否有保濕功效。

希臘藥妝品牌APIVITA旗下最著名就是孕育出香草植物「希臘高山茶」，具有鎮定與補水的防禦能力，也成為商品原料的來源。明星商品希臘高山茶保濕噴霧，內含蘆薈成分、高山茶，能夠提供完整保濕與保護肌膚，一瓶能舒緩、修護等，在日常保養前、曬後、補妝前都能使用。

三、選用質地清爽的保濕

悶熱的天氣，出門一定要擦防曬，特別是臉上的防曬，要選用清透的防曬產品，特別是有如化妝水般質感的防曬，但要特別注意防曬係數，如果比較長時間會在陽光下，要選擇SPF50以上的防曬，才會有用。