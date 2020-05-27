慢速美好生活 古董車靈感時計 開得慢行得遠

開車上路，有時並非為了競速。一旦放慢節奏，原來更能領略路途上的曼妙風景，這也正是各類古董賽車魅力歷久不衰的關鍵原因。古董賽車系列Healey腕錶（Vintage Rally Healey）限量款，是由康斯登（Frederique Constant）與汽車品牌Austin-Healey的聯名之作。兩造合作關係始於2004年，雖然汽車屬於競速、腕表歸類在收藏，但兩者同樣分享對機械與動力的熱愛，忠誠合作關係長達17年之久。

上一代的古董賽車系列Healey自動腕表（Vintage Rally Healey Automatic）發表於2018年，兩年後的2020則由Frederique Constant帶來最新創作：一款具備復古風格的自動款式。無論是精鋼PVD玫瑰金或精鋼表殼，40毫米的尺寸內都搭載了自動上鍊的FC-303 caliber機芯。表面上的數字僅留下12、6、9，三個阿拉伯數字，讓人放慢時間的節奏，但分鐘刻度，以及帶有夜光塗料的指針，仍能清楚讀時，精準掌握、不分日夜。兩款材質都搭配了咖啡色、帶有圓點裝飾的皮表帶，令人聯想到賽車手的皮套。同時精鋼款再搭配了今年相當流行的英倫綠色，令人感念古董賽車的懷舊與古典氣氛。

而如果喜愛古董賽車的氛圍，梅花表（TITONI）也有一款Heritage腕表，帶人重返1950年代。錶款是以一只1948年代的古董表款為靈感，