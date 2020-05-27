夢幻粉紅、神秘黑 GUCCI煉金士花園再推超美新香氛

追求香味和外型兼具香氛產品的消費者，絕對不會錯過GUCCI煉金士花園頂級香氛系列。浪漫的瓶裝設計配上充滿情感和想像力的氣味，是陪伴日常裝扮的無形好夥伴，也是點綴家中一隅的詩意擺設。

最近GUCCI煉金士花園系列再度推出全新兩款藝術香氛，分別為「夜徘迴」和「仙之頌」，在氣味上充分展現其主香調煙燻與緬梔花所激發的魅力。靈感源自創作總監Alessandro Michele和調香大師Alberto Morillas的想法，把對黑夜的深入探索注入「夜徘迴」，結合方香草本的乳香和濃郁的刺檜木，帶出木質煙燻調，再用富含樹肢的乳香、清新的柏樹香描繪出美洲豹般的優雅力量。「仙之頌」則象徵溫暖感性，有夢境中的緬梔花的神祕感。