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夢幻粉紅、神秘黑 GUCCI煉金士花園再推超美新香氛
追求香味和外型兼具香氛產品的消費者，絕對不會錯過GUCCI煉金士花園頂級香氛系列。浪漫的瓶裝設計配上充滿情感和想像力的氣味，是陪伴日常裝扮的無形好夥伴，也是點綴家中一隅的詩意擺設。
最近GUCCI煉金士花園系列再度推出全新兩款藝術香氛，分別為「夜徘迴」和「仙之頌」，在氣味上充分展現其主香調煙燻與緬梔花所激發的魅力。靈感源自創作總監Alessandro Michele和調香大師Alberto Morillas的想法，把對黑夜的深入探索注入「夜徘迴」，結合方香草本的乳香和濃郁的刺檜木，帶出木質煙燻調，再用富含樹肢的乳香、清新的柏樹香描繪出美洲豹般的優雅力量。「仙之頌」則象徵溫暖感性，有夢境中的緬梔花的神祕感。
本次兩款香氛的瓶身延續以往靈感源於一位老藥劑師故居中木板架上的瓶子、藥劑罐和古老的香水瓶而得，並配合香調與命名特性分別選用深黑色和亮粉色的烤漆玻璃瓶製作。瓶身上都飾以標誌性的金色品牌Logo，更以美洲豹、緬梔花圖案來強調兩款香氛氣味所帶來的不同感受，包裝盒也特別印有燙金設計與瓶身相呼應，將於2020年5月28日在信義A4獨家上市。
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