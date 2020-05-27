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涼一夏呷冰市場好熱鬧

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導

入夏後氣溫持續攀升，「呷冰」已成為忙碌現代人輕鬆一下的生活小確幸。今年的冰品市場不僅有復刻古早冰、聯名人氣冰款，還有去年掀起熱銷話題的珍珠奶茶冰，熱鬧極了。

全聯福利中心今年陸續推出超過40款特色新冰，其中最具人氣的就屬「義美珍奶冰淇淋」，不僅吃得到Q彈珍珠，分量還一口氣升級500g重量桶，有網友大讚說，「抱著整桶大口吃冰超爽！」另外，今夏全聯還推出珍珠搭配不同口味變化的各式新品，像是用台灣屏東本產鹹鴨蛋黃與黑糖風味珍珠製成的「阿奇儂雪糕-鹹蛋黃珍珠」，以及用Q滑珍珠搭配彈嫩布丁顆粒的「小美珍珠布丁雪糕」，或是與香綿芋角搭配絕美組合的「小美珍珠芋角雪糕」等。

還有網美必買的「雅方蛋蛋冰」，可愛的雙蛋黃造型，加上濃郁鹹香滋味，好吃又好拍。還有超夯的Futaba季節限定水果雪糕系列新推出「富士蘋果雪糕」與「王林蘋果雪糕」。而擁有獨特西瓜造型的「Lotte西瓜冰棒」，巧妙使用巧克力子點綴成西瓜子，清涼消暑又趣味十足。

輕享系甜品減脂80%

另外，「台灣比菲多Feed Fit輕享系冰淇淋」則訴求減糖50%、減脂80%，而「枝仔冰城台茶18號紅玉雪糕」則選用台灣經典名品茶種，散發著淡雅茶香前韻，二款皆主打輕卡美味，也享受無負擔。

7-ELEVEn則觀察到古早味冰棒有不少死忠鐵粉，今年推出「原味本舖」系列冰棒，最受歡迎的紅豆牛奶口味，選用台灣在地紅豆，花生牛奶口味吃得到炒焙花生的香濃，好吃之外還復刻小時候的回憶，另兩款鳳梨及檸檬口味則有獨特雙層水冰技術製成，一口咬下有雙層口感，感受外層沁涼、內層果香。

鮮乳雪糕奶味香濃

此外，7-ELEVEn年銷破百萬支的「瑞穗鮮乳雪糕」今夏再度登場，使用瑞穗鮮乳製作，奶味香濃、口感綿密。

除了傳統口味，今夏7-ELEVEn的創新冰品也不少，像是攜手人氣復古手搖飲萬波島嶼紅茶，將其招牌的「楊枝甘露」變身話題冰品「萬波楊枝甘露雪糕」，使用芒果、紅葡萄柚和椰漿製成，吃得到芒果果肉並以QQ蒟蒻口感升級，香甜微酸、口感綿密，經典重現令人懷念的港式風味。

仙人掌冰超吸睛

家樂福今夏也有不少話題冰品，像是到澎湖玩必吃的掌上明珠仙人掌冰專賣店，家樂福與其合作獨家新推出 「23.5 仙人掌冰淇淋」，以無色素、義式工法製作，帶有酸甜口感，炎熱夏天特別消暑解渴，而因為澎湖的經緯度是23.5度，所以用此命名。此外，另一款推薦冰品「Futaba SACRE 檸檬晶鑽」，則是自日本原裝進口，薄脆的碎冰和檸檬果汁可說是完美搭配，上層還放有一片糖漬檸檬片，美味果香搭配檸檬碎冰，也是酸甜美味。

黑糖珍奶經典銷售

頂好超市則發現，「義美牛奶冰棒系列」、「杜老爺桶冰系列」以及「阿奇儂冰沙系列」人氣居高不下。此外，還有兩款今年度的創意新品「義美黑糖珍奶雪糕」與「黑糖珍奶蛋捲冰淇淋筒」也相當受歡迎。

新品聯名迪士尼

除了在地經典品牌冰品，頂好超市今夏也有美國知名品牌「Ben & Jerry’s 冰淇淋」，而「日本森永乳業MOW冰淇淋系列」則是推出了迪士尼Tsum Tsum包裝期間限定款，不僅外型可愛，口味也受好評。

JASONS超市則以「KLONDIKE OREO系列冰淇淋」最為暢銷，香濃的奶油冰淇淋搭配OREO經典巧克力餅乾，也讓人一口接著一口。

緊追之後的另一款超人氣冰品則是「日本樂天雪見大福麻糬冰淇淋系列」，其中「心型雪見大福麻糬冰淇淋」，Q彈外皮中包裹著粉紅色冰淇淋，咬一口彷彿置身日本櫻花樹下，消暑又舒心。此外，還有嗜甜者絕不容錯過的「HERSHEY'S巧克力冰棒系列」，外層巧克力酥脆，搭配濃郁滑順巧克力冰淇淋內餡，口感豐富又具層次感，肯定讓巧克力控愛不釋口。

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