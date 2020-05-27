潮牌izzue聯手Champion發聲 拒絕被標籤化勇敢活出真我風格

自2013年秋冬雙方首次合作開始，izzue和運動品牌Champion的聯名系列，每推出便受到潮流人士的熱烈追捧和關注。而此次，以「Labeling Culture」為主題，透過服飾來發聲拒絕標籤化。而Champion和FIVE CM合作系列，則以美國加洲為設計靈感，凸顯夏季活力。。

沒有人想被貼上「八卦女」、「白富美」或是其他形容個人外貌或個性的標籤，因此izzue和Champion的聯名系列，就以此為主題，透過服飾發聲勇敢活出真我風格，並傳遞獨特青年文化。這系列延續了izzue注重個性的品牌精神，並融入Champion擅長的運動服飾特點，將表格、印章等元素體現在細節設計中。男裝色彩選擇包括黑色、白色、黃色、卡其色和淺紫色，點綴醒目的立體印花Champion logo和「IZZUE LIVE IT REAL」字樣刺繡；女裝系列將舒適休閒風發揮到極致，提供包括無袖連帽上衣，Oversize蝙蝠袖T恤，而且寬鬆版型的連衣裙將Champion的運動精神深入到細節，透過不同材質和印花，讓簡約設計蘊藏驚喜亮點。