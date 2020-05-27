快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮牌izzue聯手Champion發聲 拒絕被標籤化勇敢活出真我風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
這一季運動品牌Champion非別與潮牌izzue和FIVE CM聯名，打造不同主題系列。圖／I.T提供
這一季運動品牌Champion非別與潮牌izzue和FIVE CM聯名，打造不同主題系列。圖／I.T提供

自2013年秋冬雙方首次合作開始，izzue和運動品牌Champion的聯名系列，每推出便受到潮流人士的熱烈追捧和關注。而此次，以「Labeling Culture」為主題，透過服飾來發聲拒絕標籤化。而Champion和FIVE CM合作系列，則以美國加洲為設計靈感，凸顯夏季活力。。

沒有人想被貼上「八卦女」、「白富美」或是其他形容個人外貌或個性的標籤，因此izzue和Champion的聯名系列，就以此為主題，透過服飾發聲勇敢活出真我風格，並傳遞獨特青年文化。這系列延續了izzue注重個性的品牌精神，並融入Champion擅長的運動服飾特點，將表格、印章等元素體現在細節設計中。男裝色彩選擇包括黑色、白色、黃色、卡其色和淺紫色，點綴醒目的立體印花Champion logo和「IZZUE LIVE IT REAL」字樣刺繡；女裝系列將舒適休閒風發揮到極致，提供包括無袖連帽上衣，Oversize蝙蝠袖T恤，而且寬鬆版型的連衣裙將Champion的運動精神深入到細節，透過不同材質和印花，讓簡約設計蘊藏驚喜亮點。

而不同於和izzue的聯名系列，姐妹品牌FIVE CM與Champion的合作款，則主打夏季活力氛圍。以「Dark Waves」及「Lifesurfer」為主題，加入了如霓虹招牌般的文字圖案，以及猶如晚霞般的漸變色彩，令人聯想到加洲夏日。此外，設計亦加入了大量FIVE CM特有的拼貼圖案及拼布細節，而且色調除基本的黑、白色外，更有紅、黃、藍、橘、薄荷綠等明亮色彩穿梭於系列中。

izzue和Champion聯名系列T恤2,690元。圖／I.T提供
izzue和Champion聯名系列T恤2,690元。圖／I.T提供
FIVE CM和Champion聯名系列拼接T恤2,599元。圖／I.T提供
FIVE CM和Champion聯名系列拼接T恤2,599元。圖／I.T提供
FIVE CM和Champion聯名系列T恤2,499元。圖／I.T提供
FIVE CM和Champion聯名系列T恤2,499元。圖／I.T提供
izzue和運動品牌Champion的聯名系列，以「Labeling Culture」為主題，透過服飾來發聲拒絕標籤化。圖／I.T提供
izzue和運動品牌Champion的聯名系列，以「Labeling Culture」為主題，透過服飾來發聲拒絕標籤化。圖／I.T提供
izzue和Champion聯名系列T恤2,690元。圖／I.T提供
izzue和Champion聯名系列T恤2,690元。圖／I.T提供

品牌 貼圖

延伸閱讀

COACH早秋新款寫了珍妮佛羅培茲名字 偽丹寧布好輕盈

網爆直擊周揚青、「蝴蝶」 甜喊3個字送抱抱

羅志祥出關日疑現身潮牌店 「毛帽男」真實身分曝光

羅志祥出關日潮牌新品上市　神秘毛帽男現身

相關新聞

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

為了振興疫情趨緩後的市場，麥當勞宣佈，自5月28日起，將攜手屈臣氏、amba意舍酒店，限時推出總價值5,300元的「現金...

Rabbit House！？新舊交融的溫雅居所

對大部分的人來說，自宅隔離最難熬的莫過於不能享受正常的社交生活，家中有幼童的家長，如何安排活動消耗孩子的精力也是一大難題，如果居家場域中有一個能夠盡情享受戶外景致並且讓孩子盡情奔跑的庭院，也許就能提供完美的解決方案，這棟位於美國科羅拉多州丹佛的Rabbit House，不但完美的將古典的都鐸風格與現代建築簡潔的線條揉合為一體，其機能場域的配置與後院的設計，更提供了居住者安心且舒適的生活情境。

誠品全新電商平台12月上線 建置倉儲物流拚24小時到貨

誠品生活董事長吳旻潔在今日股東會正式宣布，誠品線上線下全通路串連將在今年底落實，預計12月上線的誠品全新電商平台，搭配建...

涼一夏呷冰市場好熱鬧

入夏後氣溫持續攀升，「呷冰」已成為忙碌現代人輕鬆一下的生活小確幸。今年的冰品市場不僅有復刻古早冰、聯名人氣冰款，還有去年掀起熱銷話題的珍珠奶茶冰，熱鬧極了。

官網與表廠限定！真力時經典CHRONOMASTER復刻版很難買

特定通路才能買得到特定表款，似乎是今年鐘表界的最新趨勢之一。最新加入這個行列的，是LVMH集團旗下的製表品牌真力時（ZE...

咕咕鐘、泳圈組太可愛！7-11「卡娜赫拉的小動物繽紛一夏」集點6/3登場

超萌的粉紅兔兔和P助又來融化粉絲的心了！7－ELEVEN將於6月3日起推出全新的「卡娜赫拉的小動物繽紛一夏」集點活動，以...

免等振興！台南老爺行旅「加1元」多住一晚

還在等候振興券發放才肯出遊？台南老爺行旅搶先推出「爺粉補助方案」，即日起「加1元多住一晚」，限時限量3天2夜超優惠價格，...

來看神級比例大長腿 BLACKPINK Lisa、達珂塔強生美穿CELINE牛仔褲

CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品自成一格，在女星們詮釋之後，讓人發現牛仔褲是一大亮點，拉長身形、展現超級大長腿...

SOGO藝品展絕美琉璃一次看 tittot發表全球首創技法

每年夏季遠東SOGO百貨集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾等，於台北忠孝館聯合展出，總吸引許多對藝術品或是居家裝飾有興趣的民眾前往...

結婚挑鑽戒好時機 點睛品推訂製婚戒 加碼贈回饋金

六月結婚季即將到來，婚嫁鑽飾品牌無不把握這結婚旺季推出新品與優惠方案，瞄準即將成家的新人。品牌最熱賣的Promessa同...

悶熱梅雨天「肌膚狂冒油」！必學保濕3步驟 隨時補水

悶熱的梅雨季節，氣溫不僅高，濕度也很高，加上戴口罩，皮膚科醫師發現，近期來求診肌膚狀況的人變多了，而問題多是粉刺、出油過...

慢速美好生活 古董車靈感時計 開得慢行得遠

開車上路，有時並非為了競速。一旦放慢節奏，原來更能領略路途上的曼妙風景，這也正是各類古董賽車魅力歷久不衰的關鍵原因。古董...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。