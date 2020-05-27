DANIEL ARSHAM專場拍賣將上線！DIOR聯名藝術家捐愛心

因與Dior合作2020春夏男裝而近來人氣扶搖直上的美國當代藝術家丹尼爾阿爾軒（DANIEL ARSHAM），發揮影響力，捐出自己的全新作品進行慈善拍賣，收益將捐予他的母校曼克頓（The Cooper Union）藝術學校。這場即將於6月19日起至30日止於佳士得（Christie's）登場的「丹尼爾阿爾軒：未來考古學」專場拍賣，是他個人首個個人專場拍賣。除了他所捐贈的新作，還有《未來遺跡（Future Relic）》、《水晶遺跡（Crystal Relic）》等系列版本作品，以及他與迪奧、迪士尼和皮卡丘合的最新合作上拍，拍品估價範圍介於4,000至500,000港元。

1980年生於美國俄亥俄州克里夫蘭的丹尼爾阿爾軒，擅長將當代為人熟悉的經典物品變成化石和水晶，模糊過去、現在與未來之間的界線，除了反映了我們如何審視過往以及對物質的需求，同時也提出問題：我們的當下如何塑造未來？我們會留下甚麼？後世會如何看待我們的時代？為協助深受疫情影響的藝術學生，丹尼爾慷慨捐出一對獨一無二的全新作品，拍賣收益將撥捐他於2003年畢業的母校曼克頓藝術學校。捐贈的作品是一對粉色和藍色的《被侵蝕的滾石雜誌（Eroded Rolling Stone Magazines）》，向塑造三代全球流行文化的經典搖滾音樂雜誌致敬。 佳士得將舉辦首個丹尼爾阿爾軒的藝術家專場拍賣，他也慷慨捐出新作協助母校曼克頓藝術學校受疫情影響的學生。圖／佳士得提供