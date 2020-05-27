限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

為了振興疫情趨緩後的市場，麥當勞宣佈，自5月28日起，將攜手屈臣氏、amba意舍酒店，限時推出總價值5,300元的「現金抵用券」，消費滿額即可折抵部份金額，總計達250萬份。

本次由麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店攜手推出的現金抵用券，發放時間自5月28日至5月31日，共計4天。每份共有17張，內含麥當勞現金抵用券總價值200元，屈臣氏現金抵用券100元、amba意舍酒店餐飲抵用券2,000元，以及amba意舍酒店住宿抵用券3,000元。民眾在活動期間內至麥當勞、屈臣氏消費，即可免費獲得，使用時間為6月3日至6月30日。

針對麥當勞現金抵用券，面額各有10元（4張）、20元（8張），使用期限為6月3日至6月16日、6月17日至6月30日，共2個時段。10元抵用券適用於每日5:00～10:30的早餐時段，單筆滿100元可抵用1張、滿200可抵用2張。20元抵用券則適用於10:30之後，單筆消費滿200元可抵用1張，滿200元可抵用2張，以此類推。可合併麥當勞報報APP、甜心卡、銅板輕鬆點、超值早餐等其它優惠一起使用。不適用於麥當勞歡樂送、數位自助點餐機。