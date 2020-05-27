易烊千璽、Angelababy帥穿adidas Originals新鞋 顛覆經典設計大膽玩轉色彩

adidas Originals在今年夏天，把1984年就問世的ZX系列鞋款重新詮釋，將炫酷色彩融入經典設計，找來代言人易烊千璽、Angelababy楊穎、楊冪以及宋妍霏一同詮釋。無獨有偶，Nike的Air Zoom Type在這季也有新的風貌，透過幾何造型結合手工細節，創造出新時代的跑鞋。

adidas Originals在這夏天，重新把ZX系列賦予新的風格，推出包括ZX 2K BOOST、ZX 750 HD、NITE JOGGER和SLEEK在內的多款全新配色。而且請來品牌多位代言人，一起演繹不同鞋款，像是易烊千璽就穿上了新款ZX 2K BOOST鞋款，全白鞋身搭配藍紫漸層鞋底，鞋面的網眼設計加強了空間感，在夏日點亮整體造型。而Angelababy搭配的白色SLEEK鞋款選用銀色鞋底，以特殊材質的寬版鞋帶點綴，充滿未來感。另外，楊冪演繹的SLEEK鞋款，鞋底以橘粉包裹，點綴鞋跟小區塊薄荷綠，大膽玩轉色彩。

香港金像獎最佳新演員易烊千璽展現全新ZX 2K BOOST鞋款。圖／adidas Originals提供

而把經典鞋款重新詮釋的還有Nike的Air Zoom Type，造型源自 Nike Air Zoom Alphafly Next% 的初始原型，前掌部分有兩個Zoom Air氣墊，搭配貫穿中底支撐性的TPU板，提供了消費者全新概念的跑鞋。而且Nike還提到Air Zoom Type的主要目標是盡可能接近最初在奧勒岡州手工製成的初始原型，當初這一方法也衍生出以這一概念為靈感的N. 354 系列。所以在這款跑鞋的鞋舌上，可見N.354標識和顯眼的縫線，而且鞋舌設計靈感還是源自另一款同具意義的跑鞋Lunar Racer，裡外都承襲了Nike跑鞋的基因。

adidas Originals Sleek鞋款3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Sleek鞋款3,290元。圖／adidas Originals提供

Nike Air Zoom Type鞋舌上，可見N.354標識和顯眼的縫線，而且鞋舌設計靈感還是源自另一款Lunar Racer鞋，裡外都承襲了Nike跑鞋基因。圖／Nike提供

adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,290元。圖／adidas Originals提供