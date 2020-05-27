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長榮X高鐵史上最強優惠 住房最低2499元加購車票6折起

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮文苑酒店（嘉義）。圖／長榮國際連鎖酒店提供
長榮文苑酒店（嘉義）。圖／長榮國際連鎖酒店提供

在家悶太久想要出門透透氣嗎？別等了！轉換心情來趟國內旅行，好好欣賞台灣各地美景。即日起至7月31日止，長榮國際連鎖酒店攜手台灣高鐵推出「快旅台灣 慢享生活」住房加車票超值優惠專案，只要到酒店官網預訂6、7月份住房，即可獨享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2499元起；此外，還可參加官方臉書粉絲團「發現台灣之美」抽獎活動，只要上傳台灣美照，就有機會獲得高鐵不分時段免費車票、酒店系列商品兌換券或各館文創小物等。

長榮國際連鎖酒店說，為鼓勵消費者走出戶外，舒緩防疫期間緊繃的身心，分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣，其中長榮桂冠酒店（台中）高級家庭房每房只要2499元，平假日適用，是親子旅遊的絕佳首選。針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店（基隆）、台糖長榮酒店（台南）則推出平日每房最低2599元起的優惠，邀請消費者一起大啖在地小吃，長榮桂冠酒店（台北）跟長榮鳳凰酒店（礁溪）也分別推出雙人同行2888元及5500元起的防疫貼心價，不管是喜歡城市的熙攘或是鄉間的慢活，旅客都能以最經濟實惠的價格找到最適合的旅遊地。此外，今年四月剛正式營運的長榮文苑酒店（嘉義）也推出每晚3300元起的超值房價，喜歡嘗鮮的旅客也可以藉此品味具山林意境的住宿體驗。

除了推出住房加車票超低優惠外，6月4日到15日長榮國際連鎖酒店也於旗下長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南），以及長榮鳳凰酒店（礁溪）等六家國內酒店官方臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註兩位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享「發現台灣之美」活動貼文，即有機會抽中高鐵不分時段不限站點的免費車票及多樣精美小禮。

※「快旅台灣 慢享生活」高鐵聯票住房專案

－長榮桂冠酒店（基隆）：平日入住，海景客房每房2599元起，不含早餐

－長榮桂冠酒店（台北）：高級客房每房2888元起，不含早餐

－長榮桂冠酒店（台中）：貴賓樓層高級客房每房2499元起，不含早餐；標準樓層高級家庭房每房2499元起，不含早餐

－台糖長榮酒店（台南）：平日入住，豪華客房每房2599元起，含2客早餐

－長榮文苑酒店（嘉義）：平日入住，高級客房每房3300元起，含2客早餐，加贈300元餐飲抵用券1張，再享限量空房升等服務

－長榮鳳凰酒店（礁溪）：平日入住，高級洋式客房每房5500元起，含2客早餐

酒店 長榮 高鐵

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