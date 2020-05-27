誠品下半年用力關店！吳旻潔：關店不是壞事開錯店才是

誠品生活今天舉辦股東會，誠品生活董事長吳旻潔表示，今年會致力發展推出自有電商平台，同時會關掉不具未來性的店，繼上半年關6店後，更指出下半年還會「用力的關」，吳旻潔指出「不要怕關店，關店不是壞事，開錯店才是壞事，開對的店才是好事。」

針對疫情影響，吳旻潔指出，台灣這個年過得很鬱悶，三月中進入境外管制後，誠品北部店影響最大，包括信義、松菸、南西、北車、西門町等受創嚴重，雖疫情平穩後，五月較上月成長2成，但一月至五月業績仍較去年同期衰退2成。

誠品上半年陸續關店，包括3月底結束的誠品台南安平店、4月底結束誠品台東店，另包括高醫、士林店，將與面臨建築物都更的誠品敦南店一起本月底熄燈，實踐店則營業至6月底，總計上半年共關6店。針對台東店，吳旻潔指出，台東店該建物本身需要大量維修，不太適合下一個十年發展，但誠品仍會積極在台東選址。

針對關店一事，吳旻潔說明指出，「誠品台灣通路展店策略，開店看三個指標，未來性、獲利性與公共性，如果一項指標都沒達到，就是確定關店的店別，今年度的關店，是重要體質調整。」誠品今年7月起台灣據點共有38家，若加上海外6家據點（香港3、大陸2、日本1），共為44店。

吳旻潔補充，下半年還會用力關，像是百貨公司高樓層的店鋪，已不是誠品要發展的趨勢，還有老舊社區店等，她說，不要怕關店，關店不是壞事，開錯店才是壞事，開對店才是好事。未來將以符合全通路方向積極佈局，未來開店看得不是面積，會取決於重要入口。她強調「看到關店完全不需要擔心，而是先蹲後跳，建立可複製量化的模組。」

另外，誠品積極佈局線上零售，吳旻潔預告，今年12月將有誠品自有電商平台上線，搭配建置倉儲物流供應鏈後，將提供會員24小時到貨服務。