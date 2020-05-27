不畏疫情日本精品瓷器來台參展 最美主播張宇現身
不畏疫情，精品代理商旺代企業如期自日本空運皇室愛用品牌OKURA和Noritake的100周年手繪「小蒼蘭陶額」及彩繪大師限量新品「古典旋律聚寶盆」共19件精品首度來台，即日起至6月2日於遠東SOGO忠孝館12樓活動會館的「中外藝品大賞」展出，巡迴展期間搭配百貨折扣，更有部分商品提供近58折的優惠價。
時尚媽咪主播張宇也是日本瓷器的愛好者，關注居家時尚潮流的她，特地出席這場頂級瓷器活動，對Mr.Yamada大師的「花間蝶舞」花瓶一見鐘情，直說這是少見的胭脂粉色瓶身及華麗巴洛克皇室風，以金彩及半球盛技法裝飾，讓她心動想購入。
此外，張宇還提到，每次婆婆來家中作客時，她都會特別拿出頂級餐瓷午茶組，裝些小點心給婆婆享用，這次OKURA推出的大波斯菊6人份午茶組，還是復刻1979年「百木春夫」未發表作品，低調卻雅緻。
偶爾也會偷閒和閨蜜、姐妹淘來場下午茶的張宇，這次也在中外藝品大賞中相中了Noritake芎頂虹光咖啡杯，該作品運用日本傳統顏色Enji（深紅色）和Ginnezu（淺灰色），創新以幾何編織圖紋，結合金銀增添奢華感，為餐桌帶來時尚現代氛圍。
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