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LV的女裝包款不知道會變怎樣？前MULBERRY設計師Johnny Coca即將入主設計團隊
今年3月中旬，設計師Johnny Coca宣布離開待了5年的英倫品牌MULBERRY，令人愕然，也讓人好奇他要去哪？如今真相大白，據WWD報導，他即將重返路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），執掌女裝包款系列的設計。
MULBERRY在3月中宣布Johnny Coca在到職5年後的2020年3月底，離任品牌創意總監一職，他在職期間推出了Amberley及Iris等包款，同時創作眼鏡、運動鞋系列，帶領品牌邁向年輕化；女裝別緻、精細而荒誕的新風格更是亮眼，粉絲們也肯定他是「那個救了MULBERRY的設計師」，他在MULBERRY完成2021年春夏系列之後離任，而今宣布入主路易威登，在Marc Jacobs擔綱路易威登創意總監的1997至2013年的16年間，Johnny Coca即曾在路易威登設計團隊工作；此外，他也曾在Phoebe Philo操刀的年代，任職於同屬LVMH集團的CELINE。
未來他將和品牌女裝藝術總監Nicolas Ghesquière共同主導女裝配件設計，Johnny Coca表示感謝副總裁Delphine Arnault和LVMH集團，讓他重返路易威登，是一場夢想的邀請，很榮幸加入設計女士包款的行列。Nicolas Ghesquière則對此感到期待，也發布品牌與Johnny Coca的合作將在6月2日起生效。
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