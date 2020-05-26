tittot琉園用琉璃作詩 Noritake雙畫師首次聯展

每年夏季遠東SOGO百貨都會集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾等在台北忠孝館聯合展出，吸引熱愛藝術品與居家裝飾的民眾前往觀賞。今年tittot琉園展出充滿詩意的2020年度大作與新作，旺代企業則空運日本皇室瓷器OKURA、Noritake共19件作品首度來台，還有Noritake雙畫師首次聯展。即日起至6月2日在SOGO忠孝館12樓活動會館的「中外藝品大展」呈現，收藏者還可以展期優惠價入手。

tittot琉園帶來以全新工藝技法所創作的話題之作「小池」以及「畫中詩」多層次系列。80公斤的大作「小池」呈現出安穩力量，靈感來自「波光粼粼中，荷葉綻放，魚兒悠遊其間，也可視為心中的一方清塘」。而「畫中詩」系列，為tittot琉園獨家開發的多層次琉璃製作技法，創造有如水墨、油畫、水彩的琉璃立體畫作，風格獨具，其中一款「雲淡松青」表現出層層山巒的寧靜力量。

「小池」與「畫中詩」系列每一件皆為層次交錯複雜的造型，運用琉璃透光的特性，在層次當中呈現光影變化，亦虛亦實。SOGO中外藝品大展期間享會員升等與新客9折回饋，以及新作優惠價等。

「雲淡松青」原價23萬8,000元，展場特價20萬3,000元，限量188件。圖／tittot琉園提供