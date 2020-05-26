屈臣氏「蠟筆小新集點」童趣又時尚！曾之喬、陳庭妮被圈粉各有所愛

超鬧的「蠟筆小新」世界總是充滿歡樂，屈臣氏將於5月28日至7月29日推出「尬電小新潮」集點活動，將蠟筆小新充滿玩心的個性加入街頭潮流的元素，5款集點商品設計洋溢時尚與童趣，並請來時尚圈寵兒曾之喬、陳庭妮首度合體代言，兩人在拍攝廣告時立即被圈粉，曾之喬還稱蠟筆小新為「我兒」，雖然再三強調現在真的沒懷孕，但她說「如果真的有個像蠟筆小新一樣的兒子，我會很得意」，還笑說自己向來喜歡有創意的小孩；陳庭妮喜歡與自己同名的妮妮，看到妮妮的出氣包兔子簡直愛不釋手。

曾之喬愛買包包，尤其推薦相機包，因為拍照顯高挑、裝東西也很實用，化妝包則偏愛能夠一眼看透的透明款，屈臣氏「尬電小新潮」集點的「別想塑膠我相機包」就是她極推的單品。陳庭妮私下穿搭喜愛簡約休閒，所以認為配件更顯重要，她說妮妮兔子的「呱張偶包購物袋」內附購物袋，兼具造型感與實用性，背在身上保證回頭率超高，說不定還會因此有豔遇，龍蝦小新也很可愛逗趣。

屈臣氏「尬電小新潮」集點5月28日至7月29日消費滿200元就送1點，集滿8點即可加價換購1款集點活動商品。5月28日至7月1日期間限定的「尬電帥掛繩包」共有3款，掛繩可交替搭配，集5點＋99元可隨機兌換一款；「旋轉我行李箱」集8點＋999元可兌換。

龍蝦小新、妮妮兔子造型的「呱張偶包購物袋」在玩偶中藏著輕巧購物袋，活動期間集8點＋399元或50點可免費換一款；「別想塑膠我相機包」採用時尚的寬版背帶搭配蠟筆小新圖案半透明材質設計，共兩款，集8點＋199元或45點可免費換一款；「是在哈囉無線鍵盤組」內含超萌蠟筆小新滑鼠墊、小白滑鼠、復古打字機鍵盤，集8點＋699元或70點免費換。