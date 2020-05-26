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信義新光三越攜手8大人氣餐廳 扣50點免費兌換千元龍蝦

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越會員點數50點可免費兌換A9 CHAMBISTRO價值1,680元的加拿大野生龍蝦。圖／新光三越提供
新光三越會員點數50點可免費兌換A9 CHAMBISTRO價值1,680元的加拿大野生龍蝦。圖／新光三越提供

新光三越會員點數50點可免費兌換A9欣葉台菜紅蟳米糕。圖／新光三越提供
新光三越會員點數50點可免費兌換A9欣葉台菜紅蟳米糕。圖／新光三越提供
疫情趨緩近期百貨來客成長顯著，疫情期間受創嚴重的觀光、餐飲業紛紛趁著疫情好轉動起來。新光三越台北信義新天地為了激勵餐飲來客，攜手8家人氣餐廳，憑新光三越會員點數50點就能免費兌換千元龍蝦等招牌美食，用點數就能為自己加菜。

新光三越台北信義新天地A9聯手8家主題餐廳共15道招牌菜供顧客挑選，只需憑新光三越會員點數50點就能吃到價值1,680元的「CHAMBISTRO」加拿大野生龍蝦或是「欣葉台菜」招牌的紅蟳米糕（價值850元），另有「Packie銀杏川酒菜館」的川香水煮魚，以及老鼎旺、兩班家、金爸爸、邁泉豬排等餐廳招牌菜可透過新光三越App於線上以點數直接兌換，各招牌菜數量有限，總限量1,600份。

台北101購物中心近期將有3家美食新登場，包括6月1日有精品鍋物「食令SHABU」開幕，新竹人氣車輪餅「青畑九號豆製所」6月15日登場，大阪人氣生吐司「嵜SAKImoto Bakery」台灣二號店於7月推出。

大阪人氣生吐司「嵜SAKImoto Bakery」台灣二號店進駐台北101將於7月開幕。圖／摘自嵜SAKImoto Bakery粉專
大阪人氣生吐司「嵜SAKImoto Bakery」台灣二號店進駐台北101將於7月開幕。圖／摘自嵜SAKImoto Bakery粉專
精品鍋物「食令SHABU」進駐台北101購物中心，6月1日開幕。圖／摘自食令SHABU粉專
精品鍋物「食令SHABU」進駐台北101購物中心，6月1日開幕。圖／摘自食令SHABU粉專
新竹人氣車輪餅「青畑九號豆製所」進駐台北101購物中心、6月15日開幕。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
新竹人氣車輪餅「青畑九號豆製所」進駐台北101購物中心、6月15日開幕。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
新光三越會員點數50點可免費兌換A9老鼎旺牛狀元。圖／新光三越提供
新光三越會員點數50點可免費兌換A9老鼎旺牛狀元。圖／新光三越提供
新光三越會員點數50點可免費兌換A9 Packie銀杏川酒菜館的川香水煮魚。圖／新光三越提供
新光三越會員點數50點可免費兌換A9 Packie銀杏川酒菜館的川香水煮魚。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地攜手8家餐飲品牌，扣會員點數50點免費吃招牌菜。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地攜手8家餐飲品牌，扣會員點數50點免費吃招牌菜。圖／新光三越提供

疫情 新竹

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