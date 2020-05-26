信義新光三越攜手8大人氣餐廳 扣50點免費兌換千元龍蝦

新光三越會員點數50點可免費兌換A9欣葉台菜紅蟳米糕。圖／新光三越提供 疫情趨緩近期百貨來客成長顯著，疫情期間受創嚴重的觀光、餐飲業紛紛趁著疫情好轉動起來。新光三越台北信義新天地為了激勵餐飲來客，攜手8家人氣餐廳，憑新光三越會員點數50點就能免費兌換千元龍蝦等招牌美食，用點數就能為自己加菜。

新光三越台北信義新天地A9聯手8家主題餐廳共15道招牌菜供顧客挑選，只需憑新光三越會員點數50點就能吃到價值1,680元的「CHAMBISTRO」加拿大野生龍蝦或是「欣葉台菜」招牌的紅蟳米糕（價值850元），另有「Packie銀杏川酒菜館」的川香水煮魚，以及老鼎旺、兩班家、金爸爸、邁泉豬排等餐廳招牌菜可透過新光三越App於線上以點數直接兌換，各招牌菜數量有限，總限量1,600份。