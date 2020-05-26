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「韓式部隊鍋、起司辣雞」變粽子！4大超商端午節預購口味創意再升級

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店端午節預購推出黛絲蒂「韓式部隊粽」，5入售價269元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店端午節預購推出黛絲蒂「韓式部隊粽」，5入售價269元。圖／全家便利商店提供

又到了端午節粽子的季節，為了不讓大家吃膩，近年來端午粽除了經典傳統口味之外，更不斷飆創意，以4大超商端午節預購來說，全家便利商店與黛絲蒂合作開發「韓式辣雞起司粽」、「韓式部隊粽」等兩款韓系粽子口味特別誘人；OKmart與亞緻餐飲合作的「天香犇牛三寶粽」採用老饕最愛的牛三寶，一顆要價999元，不論用料與價位都堪稱頂級。

7－ELEVEN今年端午節預購匯集各地五星名店、排隊名物共上百項商品，其中「呷七碗道地傳統肉粽」因料好餡多、道地本土台式風味及價格平易近人，已累積熱銷5,000組，超商獨家販售的「大億麗緻雙味帝王粽」由五星級飯店主廚技術指導、將干貝、鮑魚等豪華食材入粽，至今也銷售近萬顆。 即日起至6月18日推出第二波好粽特輯預購，主打與名店共同推出獨家限定或創意風味商品，包括一次可以吃到4款經典粽子的「天香樓mini麗緻經典粽」以及傳承台東原住民文化的「粨發粨粽」、冰涼又多口味的「手信坊晶漾冰粽」、「郭元益寶島冰粽甜點冰粽」等。

全家便利商店端午節預購導入超過200款商品，其中粽子類多達75款，看好近年韓系餐飲當紅，特別與黛絲蒂合作開發兩款韓系粽品，「韓式辣雞起司粽」選用韓國大象辣椒醬，糯米完整吸附韓式泡菜汁，再以道地春川辣炒雞入料，一口咬下更有超濃起司流出，「韓式部隊粽」則加入部隊鍋必備的燻腸、起司、豬肉片等餡料，兩款售價皆為5入269元。另外還有網路名店寶來發的椒麻牛三寶粽，將川味牛肉、牛筋、牛肚入餡，4入售價560元。

萊爾富門市現場販售、專刊預購雙管齊下，今年首度開放門市現購「狀元古早味肉粽」、「狀元頂級干貝粽」等兩款名店肉粽，會員結帳時報手機號碼或出示Hi-Life VIP App會員條碼，每款即可現折5元；《端午節台灣小吃》預購專刊網羅狀元油飯、鬍鬚張、南門市場、九如商號、石碇一粒粽、大甲王記、嘉義福源等名店與品牌，引進近30項特色商品，購買指定商品可享任選2件95折、3件92折優惠。其中「鴨迷一品鴨肉粽禮盒」特選台灣長糯米拌入獨家配方鴨香肉燥，搭配屏東功夫鴨紅土鹹蛋黃、埔里鈕扣菇、雲林在地落花生、西螺紅蔥頭等餡料，6入售價450元。

OKmart推出76款粽品及109款伴手禮，即日起至6月15日購買指定商品可享任2件95折起。今年OKmart與六福皇宮合作，主打「豐融伊比利豬海陸粽」，結合台灣在地仙草、伊比利豬搭配日本干貝、秘魯鮑魚等高級食材；與亞緻餐飲合作的「天香犇牛三寶粽」以南京肚捲為發想，將牛三寶加入花椒、八角、桂皮等漢方佐料拌炒，滷製後取其牛油加入蔥蒜末與辣豆瓣爆炒糯米，再將糯米蒸熟後與牛三寶包裹進行蒸製回潤。

萊爾富今年端午節採門市現售、專刊預購雙管齊下。圖／萊爾富提供
萊爾富今年端午節採門市現售、專刊預購雙管齊下。圖／萊爾富提供
OKmart端午節預購推出「天香犇牛三寶粽」，單顆售價999元。圖／OKmart提供
OKmart端午節預購推出「天香犇牛三寶粽」，單顆售價999元。圖／OKmart提供
全家便利商店端午預購從5月初開賣至今業績已較去年同期翻倍成長。圖／全家便利商店提供
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萊爾富推出「鴨迷一品鴨肉粽禮盒」，6入售價450元。圖／萊爾富提供
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全家便利商店端午節預購推出承味「打拋豬肉粽」，5入售價329元。圖／全家便利商店提供
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7－ELEVEN端午節預購推出「明華冠軍杏鮑菇栗子素粽」，5入售價340元。圖／7－ELEVEN提供
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萊爾富門市現售的「狀元頂級干貝粽」，售價79元。圖／萊爾富提供
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7－ELEVEN端午節預購推出「粨發粨粽阿粨禮盒」，8入售價599元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN端午預購第二波以好粽特輯為主題，主打經典名店粽、名店綜合組、創意風味粽及盛夏涼食。圖／7－ELEVEN提供
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OKmart與六福皇宮合作推出「豐融伊比利豬海陸粽」，5入售價1,399元。圖／OKmart提供
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全家便利商店端午節預購推出黛絲蒂「韓式辣雞起司粽」，5入售價269元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店端午節預購推出黛絲蒂「韓式辣雞起司粽」，5入售價269元。圖／全家便利商店提供

端午節 粽子

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