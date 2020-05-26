COACH早秋新款寫了珍妮佛羅培茲名字 偽丹寧布好輕盈

COACH日前發表「大蘋果紐約市的都會露營」為主題的早秋系列，厚毛襪和運動涼鞋的搭配成為話題之外，還有全新的Signature Chambray印花，也成為一大亮點。

法文Chambray意指平織緹花布，多半是深淺藍色調織成，因此有著丹寧布的視覺效果、卻沒有丹寧布的厚重，COACH以此緹花織布展現輕盈新貌。Signature的經典印花，透過Chambray的立體織紋表現，托特包、相機包、輕便時髦的Hayden手袋或是超級熱賣款Tabby，都以Chambray重新設計，輕巧實用；Hutton手袋則是以Vachetta義大利植鞣皮革鑲邊為特色，襯裡則是酒紅色麂皮，一個包款以三種異材質表現，也增添奢華感。此外，Signature Chambray的藍色系包款還包括綴有C字母或是Horse and Carriage馬車圖案的黃銅金屬暗釦裝飾，賦予摩登復古的質感，品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）詮釋此系列，有著天作之合的和諧。