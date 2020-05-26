聽新聞
test
0:00 / 0:00
摩斯聯名「史努比」！ 造型馬克杯、化妝包加購帶回家
摩斯漢堡自5月28日起，首度與「史努比」攜手合作，推出「「MOS好食光」商品限量換購活動，包括有陶瓷圓盤、馬克杯，還有化妝包、保冷袋等多種商品，讓粉絲慢慢收集。
自1950年誕生的史努比，至今仍然是超人氣的漫畫角色。本次摩斯與史努比攜手合作，先於5月28日起，針對會員推出SNOOPY首發典藏版摩斯卡，每張100元。另外會員以摩斯金點35點，或是5點再加價399元，換購SNOOPY琺瑯馬克杯，共有露營篇、農場篇兩個款式，市價980元。
6月2日起，購買「南洋雞腿堡＋雞塊薯條組＋冰紅茶」的指定套餐，加價199元，即可換購SNOOPY摩斯陶瓷圓盤，共有山、日、海等3個款式。6月10日起，購買指定套餐，加價199元，則可換購SNOOPY-摩斯疊疊馬克杯一個，共有山、海、日等3款。而在6月20日的上午10:30之後，購買MOS CAFÉ任一杯，加價69元可換購SNOOPY-摩斯咖啡環保杯一個。
針對第二波換購活動，7月1日起，將推出SNOOPY經典MOS版摩斯卡，單張100元。並且自上午10:30後購買任一套餐，加價199元可換購SNOOPY-摩斯環保餐具吸管組一組；加價199元可換購SNOOPY-摩斯化妝包一個；加價399原則可換購SNOOPY-摩斯多功能保溫保冷袋。每份套餐限加購一項商品。
在7月15日起，摩斯也推出FUN暑假點心盒，外型為可愛的SNOOPY校車造型，包括有和風炸雞2份、摩斯雞塊1份、薯條1份、米斯球1份、冰紅茶2杯，或是摩斯雞塊4份、薯條1份、米斯球1份、冰紅茶2杯的兩種套餐組合，售價299元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言