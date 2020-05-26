摩斯聯名「史努比」！ 造型馬克杯、化妝包加購帶回家

摩斯漢堡自5月28日起，首度與「史努比」攜手合作，推出「「MOS好食光」商品限量換購活動，包括有陶瓷圓盤、馬克杯，還有化妝包、保冷袋等多種商品，讓粉絲慢慢收集。

自1950年誕生的史努比，至今仍然是超人氣的漫畫角色。本次摩斯與史努比攜手合作，先於5月28日起，針對會員推出SNOOPY首發典藏版摩斯卡，每張100元。另外會員以摩斯金點35點，或是5點再加價399元，換購SNOOPY琺瑯馬克杯，共有露營篇、農場篇兩個款式，市價980元。

6月2日起，購買「南洋雞腿堡＋雞塊薯條組＋冰紅茶」的指定套餐，加價199元，即可換購SNOOPY摩斯陶瓷圓盤，共有山、日、海等3個款式。6月10日起，購買指定套餐，加價199元，則可換購SNOOPY-摩斯疊疊馬克杯一個，共有山、海、日等3款。而在6月20日的上午10:30之後，購買MOS CAFÉ任一杯，加價69元可換購SNOOPY-摩斯咖啡環保杯一個。

針對第二波換購活動，7月1日起，將推出SNOOPY經典MOS版摩斯卡，單張100元。並且自上午10:30後購買任一套餐，加價199元可換購SNOOPY-摩斯環保餐具吸管組一組；加價199元可換購SNOOPY-摩斯化妝包一個；加價399原則可換購SNOOPY-摩斯多功能保溫保冷袋。每份套餐限加購一項商品。