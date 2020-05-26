好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

中央流行疫情指揮中心昨宣布預計6月1日起開放口罩可自由買賣、外銷，讓國內口罩廠電話立刻被國內外買家打爆。而網友也發現好市多於線上購物平台新上架了日本進口的「超快適系列一般醫用口罩」，5片1包，10包1組販售，即日起至5月28日期間，每卡限購1組，定價599元。

實際查詢，這款日本進口的「超快適系列一般醫用口罩」其實本來就有在台灣各網購、藥妝通路販售，防疫期間雖然到貨狀況不穩定，但並非難以取得的商品，只是一般通路5入建議售價大約在69元～79元，好市多售價50入599元，單價換算下來每片近12元，比一般通路更省一些。

好市多表示，這款「超快適系列一般醫用口罩」上週三即已上架，一般進口商品到貨量販售完會再視狀況評估是否繼續進貨。至於6月1日起國內口罩開放自由買賣後的狀況，因為目前還未接收到政府詳細政策規範公告，內部會再評估是否向國內廠商進貨上架銷售。