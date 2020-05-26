等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，口罩是否解禁會在本周正式決議，預計6月1日起開始實施。其實，美式賣場好市多（Costco）早就已經搶先其他通路，於5月22日在線上平台上架一般醫用口罩。這款名為「超快適系列一般醫用口罩」以5片為一包裝，一箱10包入共50片售價599元，每張會員卡限購1入，預計只販售到5月28日。

好市多推出的「超快適系列一般醫用口罩」，取得日本專利，採用柔紗設計，即便長時間遮住口鼻，也會覺得透氣、容易呼吸。同時，柔紗能有效過濾飛沫和細菌，有效防疫。在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，口罩已成防疫必需品，不少民眾慨歎因長時間佩戴口罩，綿繩緊勒耳背而感到疼痛不適。因此這款口罩主打超柔軟耳掛設計，不易造成耳痛。

面對國內口罩即將解禁，好市多此時上架一般醫用口罩，引發不少議論。根據「ETtoday新聞雲」報導，「超快適系列一般醫用口罩」主要是從國外進口，但因目前只有這批貨源，因此採限時限量方式販售。至於6月1日解禁過後，好市多會再視實際狀況進行供貨和販售。