黑漢堡、怪獸堡、清涼冰飲！4大速食夏季餐 消暑必吃

隨著初夏到來，麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯等連鎖速食業者，紛紛於近期推出系列新品，包括有黑色系漢堡、創意冰品、蜂蜜飲品等等不同選擇，讓消費者品嚐饒富新意的滋味。

麥當勞至6月9日前，限時推出與時裝設計師品牌「APUJAN」攜手合作的「黑堡系列」，包括有重新登場的「雙牛起司黑堡」，以及全新的「脆鷄起司黑堡」與「嫩鷄起司黑堡」。每款漢堡均是使用添加墨魚粉的「黑色漢堡麵包」為亮點，同時搭配三重起司，連外包裝也是主打時尚感的黑色系，每款售價94元，搭配經典套餐149元。

同時麥當勞也攜手「蜜蜂工坊」，至8月25日前聯名推出蜂蜜紅茶、蜂蜜黑咖啡、蜂蜜檸檬冰沙等3款消暑飲品。至6月30日期間，還有期間限定的「可可布朗尼冰炫風」可供選擇。

至6月22日前，肯德基亦以黑、金作為色系組合，限時推出「金沙黑爵士咔拉雞腿飽」。在黑色的麵包中，夾入金沙醬與經典的咔拉雞腿排，還搭配萵苣、炸洋蔥圈等佐料，帶來濃郁的華麗滋味，單點每份129元，另有個人獨享餐、重量級XL套餐等等不同組合。

摩斯漢堡則於今夏新推出「芒果蒟蒻冰茶」、「青梅蜜桃氣泡飲」以及「青梅蜜桃蒟蒻冰茶」等3款清涼飲品，並且讓「南洋雞腿堡」再度回歸，藉由雞腿肉、南洋甘醋醬、特製沙拉醬、高麗菜絲的組合，帶來濃濃的夏日風采。另外還有米斯球、摩斯辣醬雞翅等點心，陸續自6月2日起開始供應。同時摩斯並與史努比合作，推出一系列MOS好食光週邊商品，消費滿額即可加購，適合粉絲收集。