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「喝金牌拚百萬」開跑！ 全新「TAIWAN主題罐」上市
疫情肆虐，今年金牌台灣啤酒取消所有電視廣告，沒有明星代言，也無商品介紹，少了歡樂暢飲的夏日畫面，取而代之的是「TAIWAN CAN HELP」這股推向國際的正向力量。
今年金牌台灣啤酒特別推出TAIWAN主題罐，設計概念以 T-A-I-W-A-N 為字首延伸出不同的正能量單詞，Trust代表信任、Attitude指的是態度、Imagination為想像、Willpower是意志、Ardent熱血、Nice友善，每一罐都注入了滿滿台灣人特質。當6款排在一起時，可見TAIWAN字母以俐落的色塊連成一線，象徵著國人串聯「一塊為台灣拚起來」的精神。
面對疫情不掉以輕心的同時，也推出活動。即日起至7/31日購買印有「喝金牌拚百萬」活動圖像之金牌台灣啤酒4入/6入裝商品，刮開內側銀漆就有機會刮中萬元、千元、百元多項現金好禮及「再來一罐」等好康優惠。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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