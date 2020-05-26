美少女戰士重繪挑戰爆紅！月野兔手拿珍奶、美少貓戰士裝可憐求肉泥

陪伴許多人長大的經典漫畫《美少女戰士》，最近再次引起話題，全球漫畫家與插畫家們，紛紛在Twitter、Instagram、Facebook等社交軟體上秀出自己的「美少女戰士重繪挑戰」(#sailormoonredraw)，這股風潮也襲捲來台，聯合數位文創合作的多位台灣插畫家跟風挑戰，送上獨具風格又不失幽默的水手月亮，日本畫家山本修更是畫出可愛的「美少貓戰士」，就是要擄獲眾貓奴的心。

擅長將名畫「貓化」的日本畫家 山本修 ，在剛結束「貓•美術館–世界名畫•全面喵化」特展後，也跟上這股風潮，將水手月亮變成超可愛的「美少貓戰士」，毫無違和的可愛模式，讓粉絲大呼「kawaii」。

圖／山本修、聯合數位文創提供

無獨有偶，台灣知名貓系圖文作家 貓小姐Ms.Cat ，同樣將貓變身成「美少貓戰士」，張大眼睛無辜的說：「肉泥不給我嗎？」，引起粉絲瘋狂留言「給妳給妳都給妳」。仔細一看，美少貓戰士頭上月冕，竟然是蟑螂，貓小姐Ms.Cat笑說：不給肉泥的懲罰就是丟出頭上的「蟑螂月冕」。

圖／貓小姐Ms.Cat、聯合數位文創提供

網路人氣漫畫家 黃色書刊 ，勇者系列最受粉絲喜愛的三位女角，水妖、慾望女王、獨眼巨人大戰士傻眼貓貓，一起組成「月光魔族」，變身水手月亮，粉絲笑說：月光族要變成月光魔族了。

圖／黃色書刊、聯合數位文創提供

擅長描繪台灣復古意像的 二搞創意無限公司 ，繪者良根以水彩畫出月野兔手拿珍珠奶茶的搞笑場景，繪製過程以縮時攝影方式記錄與粉絲們分享。

圖／二搞創意無限公司、聯合數位文創提供

水手月亮在新銳設計師 Hi Nio 的畫筆下，成為眼神死的厭世模樣，更搞笑的拿下水手月亮的假髮，竟立馬變成一拳超人。

圖／Hi Nio、聯合數位文創提供

深受大小朋友喜愛的 麻吉貓 ，則是畫了「來自月野貓的凝望」，流著口水的可愛模樣，粉絲留言笑說：「這是面對罐罐的凝望」吧。

圖／麻吉貓、聯合數位文創提供

台北捷運文化宣導大使 柴語錄 Shiba Says 的廢柴，則是為了吸引粉絲目光，換上水手服、戴上假髮直播，結果被太子揭穿身份、扯下假髮，貓與狗的另類互動讓人捧腹大笑。

圖／柴語錄 Shiba Says、聯合數位文創提供

可愛又療癒的 Bo Bonny啵啵妮 ，手拿彎月神杖、戴上可愛的雙邊馬尾假髮，變身水手月亮在月光下起舞。

圖／Bo Bonny啵啵妮、聯合數位文創提供

不屑貓 維持一貫的呆萌，變身成水手月亮也不忘保留不屑精神，就連頭上頂著的露娜也是一樣的呆萌表情。

圖／不屑貓、聯合數位文創提供

Bluenose-AO藍鼻兔 居然變成了戴眼鏡的水手月亮，眼鏡在戰鬥中掉落到一旁，沒有眼鏡就無法戰鬥、緊張的直冒冷汗，看來要當水手月亮還是得戴隱形眼鏡比較保險。

圖／Bluenose-AO藍鼻兔、聯合數位文創提供

Instagram破十萬粉絲追蹤的 小玉米花"popcorn" ，本來想要代替月亮懲罰邪惡玉米，不小心踩到自己的頭髮跌倒，連戰鬥用的彎月神杖都摔壞了，粉絲笑說一定是玉米轉身動作太矯情，才會遭受到跌倒懲罰，逗趣模樣也被稱讚是這波「美少女戰士重繪挑戰」最可愛的redraw。