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宅文化發酵！ 喬治傑生百年銀雕將北歐美學融入生活
居家防疫促進宅文化，在家時間增多，生活品味更受到重視。百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN），今年台北遠東SOGO忠孝本館舉辦的「中外藝品大展」，於12樓活動會館展區及9樓專櫃共展出逾180件、總價近2千萬的作品，自即日起至6月2日止，匯集品牌百年來所包含的四大藝術風格與大師名作，每件作品均由哥本哈根工坊銀匠手工打造，結合傳承世紀的精湛工藝、歷史故事與原創設計，兼具功能與美感。
喬治傑生是少數獲得丹麥「皇室授權許可」的精品品牌，銀雕作品具備四大工藝特色：鎚痕、浮雕、敲工、氧化，每件作品皆是銀匠以嫻熟技藝手工製作而成。今年「GEORG JENSEN百年銀藝禮讚─中外藝品大展」展出作品包括喬治傑生大師本人經典之作，例如曾由法國羅浮宮典藏的「羅浮缽」、因在1932年由人民送給國王慶祝新婚而暱稱「國王缽」的葡萄高腳果缽，以雕飾木蘭花與幸運招財蟾蜍腳的BLOSSOM銀雕茶壺等。大件的銀雕香檳桶則站在橡果子造型腳架上，是新藝術風格的代表特色。
喬治傑生的茶壺作品上蓋都是針對該壺壺身精心專製，因此能緊密蓋合，體貼的使用細節令人讚嘆；此次多件茶壺作品也橫跨不同時代風格，凸顯銀雕工藝傳承。以簡潔線條為特色的漢寧古柏（Henning Koppel）作品，以曲線流暢優美的經典銀壺為代表。注重比例與對稱感的哈若尼爾森（Harald Nielsen），與以格狀美學聞名的隈研吾（Kengo Kuma）則帶來不同時空背景的造型茶壺，體現東西方生活美學。
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