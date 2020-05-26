Dyson Corrale直髮造型器即起預購 奢華紫只在官網獨賣

選購美髮造型器時，溫度、時間、效果是三大考量重點。根據Dyson調查，台灣女性平均擁有1.98台造型器，且超過一半的受訪者每週至少使用造型器近4次，顯示台灣女性十分注重個人髮型、會頻繁地使用不同造型器，且髮質是否會因高溫而受損是選購時的關鍵考量因素。為了解決以往消費者使用造型器的困擾，Dyson再度展現美髮黑科技，全新推出「Dyson Corrale直髮造型器」，共有經典桃紅色、官網獨家奢華紫、美髮沙龍通路專業版黑紫色，即日起開放預購，建議售價16,600元，預計6月下旬正式到貨。

Dyson Corrale直髮造型器擁有可彎曲彈性面板，運用專利錳鋼合金，融合了6種金屬，厚度僅0.065毫米，兼顧強度、柔韌性與導熱性，使用時可完整匯聚並包覆髮絲，加快並提升造型效果，避免頭髮承受反覆高溫，可減少50%熱傷害，讓頭髮造型後依然水潤有光澤。而Dyson的智慧溫控科技，運用內建的白金熱敏感應器每秒偵測溫度100次，提供165°C、185°C和210°C共3段精確溫度設定，讓使用者可根據髮質及造型需求自行調整溫度，並以較傳統造型器低20°C的溫度創造更加理想的造型效果。彈性面板邊緣為電氣石，使用同時會釋放負離子，可減少造型過程中產生的靜電、撫平毛躁。

Dyson Corrale直髮造型器內附充電底座與收納包，方便直立充電、隨身攜帶。記者黃筱晴／攝影 Dyson Corrale直髮造型器，共推出經典桃紅色、官網獨家奢華紫、美髮沙龍通路專業版黑紫色，即日起開放預購，建議售價16,600元。記者黃筱晴／攝影