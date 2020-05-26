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炎夏對策！全球首創UV-C四合一冰風扇 銀離子濾網抗菌雙重防護
接續梅雨季，台灣即將進入濕熱難耐的炎夏季節，冷氣已成為室內空間必備，但24小時開著不僅浪費電更傷錢包，部分具環保意識的民眾選擇水冷扇搭配冷氣使用，以達到快速降溫及省電效果，而類似的節能涼感家電產品預期也會在接下來形成一波搶購潮。
近日NexFan團隊與有.設計uDesign攜手，於嘖嘖募資平台推出一款全球獨創的「NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇」，使用UV-C抗菌技術淨化水質，搭配銀離子濾網，確保吹出的風及水霧純淨、無細菌殘留，並同時具有過濾PM2.5的清淨功能，達到空氣品質多重防護。市面上傳統的水冷扇容易發霉孳生細菌，NexFan Ultra獨家UV-C抗菌技術成為最佳解決方案，透過紫外線燈照亮水箱中每個角落，讓細菌無所遁形，維持水箱中的乾淨也更方便清潔。此外，與傳統的冷風扇和風扇相比，NexFan Ultra消耗更少的功率，經產品實測，連接10,000mAh行動電源時可運行12個小時，相當省電環保。
NexFan Ultra結合冷風、空氣清淨、加濕及香氛功能，依據使用情境不同可切換乾燥及加濕兩種模式，自由選擇吹出乾爽的涼風或水霧式冷風。特別適合應用在空調辦公室中，達到涼爽及肌膚保濕效果，讓上班族忙碌辦公同時也不忘補水。最特別的是加入了香氛機功能，搭配LED情境燈，立即打造舒眠放鬆的空間，化身療癒小家電。NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇現正於嘖嘖募資中，把握超早鳥優惠價$990，為即將來臨的炎夏做好準備！更多優惠資訊請至嘖嘖募資平台網站查詢。
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