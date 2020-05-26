聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓劇中的酒器世界 跟著池善雨、尹世理追好杯

聯合報 / 文／高婉珮
主文圖：星坊酒業須家昌手上的綠梗杯，正是Riedel Fatto A Mano系列，在《夫妻的世界》與《愛的迫降》中都獲得女主角選用。
主文圖：星坊酒業須家昌手上的綠梗杯，正是Riedel Fatto A Mano系列，在《夫妻的世界》與《愛的迫降》中都獲得女主角選用。

文／高婉珮、記者葉信菉／攝影、圖片提供：愛奇藝

場地協力／星坊酒業台北旗艦店：02-2751-0999

品杯達人須家昌

現任：星坊酒業總經理

經歷：Riedel認證品杯師、台灣第一人WSET Level 3認證、法國國際美食協會台灣分會第一屆大司酒長（Grand Échanson）、法國波爾多左岸騎士勳章

愈來愈多人喜歡喝一杯，但對於酒杯和醒酒器，大多要求不高，也不太講究，這其實是很可惜的。究竟好酒為什麼要配好杯？又該如何配對杯款呢？讓我們透過品杯達人的專業分析，看看《夫妻的世界》裡的金喜愛怎麼做！

韓劇《夫妻的世界》火紅，舉凡劇中彩妝、包包、服裝…，通通成為話題；不過看在專業品杯達人、星坊酒業須家昌眼裡，最值得探究的部分，卻是劇中的醒酒器與酒杯。

「女主角池善雨的角色設定，不但是資深的專業醫師，甚至還在醫院裡面擔任副院長，她不但心情鬱悶的時候喝葡萄酒，全家歡聚、跟朋友約會的時候喝葡萄酒，對於酒杯與醒酒器的選擇也很在意。」須家昌指出：「像在《夫妻的世界》第二集裡面，池善雨跟先生和小孩在家裡吃飯，餐桌上擺的，就是Riedel的手工系列Fatto A Mano。」

用什麼酒杯喝酒，真的會有差嗎？面對這個「大哉問」，須家昌的回答是這樣的：「我先問各位，請問你們可以從頭到尾、一年四季都穿同一件衣服嗎？如果不行，那真的也沒有辦法用同一個杯款，對應所有的葡萄品種。」

那麼家中到底要準備多少款杯型，才會夠用呢？須家昌表示：「如果預算足夠，能夠備妥建議備妥麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型，是最為理想。」

要是預算不足，家裡空間也不夠，只能選一款酒杯的話怎麼辦？須家昌建議：「那就跟《夫妻的世界》與《愛的迫降》的女主角一樣，準備一款Cabernet/Merlot杯，就足以應付大多數的日常需求。」

須家昌解釋：「選擇Cabernet/Merlot杯型，並不是因為它是『萬用杯』，因為世界上沒有『萬用杯』這種東西。之所以做這樣的選擇建議，完全是基於『統計』上的理由。」

「因為在市面上銷售的紅酒，有70%～80%是Cabernet Sauvignon或Cabernet Sauvignon跟其他葡萄品種混調出來的酒液；所以不管你怎麼買，有很高的機率，都會買到Cabernet Sauvignon。所以用Cabernet/Merlot杯型，可以在比例上滿足你的需求。」

他進一步說明：「即便你今天買到一瓶Pinot Noir回家，那也可以『將就』，只是沒有辦法完全凸顯出Pinot Noir的特色而已，也不至於到『難喝』的地步。所以我會建議各位，如果真的只能準備一款杯子，那就這樣辦吧。」

金喜愛款：Riedel Fatto A Mano Amadeo醒酒瓶

這是公認最好用的Riedel醒酒瓶，在《夫妻的世界》裡獲得選用，看在品杯師須家昌眼裡，再理所當然不過。「Fatto a Mano」在義大利文的意思是「手工製作」，這款醒酒瓶結合威尼斯彩色玻璃工藝與工匠師的手工吹製技術，以黑白條紋搭配流線瓶身，幾乎形同藝術品，每一件都獨一無二。

孫藝珍款：Riedel Black Tie Bliss 愛心造形醒酒器

在《愛的迫降》爆紅後，這款醒酒瓶就經常賣到沒貨，須家昌說：「這是最理想的情人禮物。」它的壺身結合心形握把設計，藉上下圓形晃動，達到醒酒功能，施力容易，即便對女孩兒來說也很順手，輕易收服天下少女心。

達人推薦必備4杯型：

手邊到底要準備幾個杯型才夠用呢？須家昌建議，如果預算足夠，家裡的空間也容納得下，建議備妥麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型。

須家昌解釋，凡是沒有進過橡木桶陳年的白酒，都可以用Riesling杯來對應。Pinot Noir杯型除了適用於Pinot Noir之外，也適用於用風乾葡萄釀造出來的Amarone義大利葡萄酒。至於Cabernet與Merlot葡萄酒，都適用Cabernet杯。

即飲陳年皆嫵媚：黑皮諾

為什麼在《夫妻的世界》第九集中，暖男醫生金允基要推薦黑皮諾給池善雨？原因無他，因為細膩優雅的黑皮諾，非常容易博得女性青睞。

須家昌指出：「黑皮諾細膩靈巧，櫻桃的香氣是它的招牌特色。知名的黑皮諾產區包括法國勃根地、美國、智利、紐西蘭…等，各有各的風情。」

「來自法國勃根地的黑皮諾，算是比較細緻型的，它的礦物味會比較豐富，但果味會稍微淡一點。」須家昌分析：「智利的黑皮諾酒款通常果香與礦物味兼具。像來自伊拉蘇酒廠的這款Las Pizarras Pinot Noir，複雜度就非常高，酒評家James Suckling給過它99分。」

至於來自新世界紐西蘭的黑皮諾，通常果香味豐富，礦物味相對少一些，喝起來非常甜美，是最好的日常酒款。而來自美國加州納帕谷（Napa Valley）的黑皮諾，「不但果味甜美、複雜度高，層次也很多元，更是一點都不會輸給法國勃根地黑皮諾的表現。」

至於陳年之後的黑皮諾，會有什麼樣的變化呢？須家昌說：「它會慢慢從原本比較偏果味、辛香的調性，轉變成像咖啡、甚至類似香菇的氣味。」至於究竟是年輕的黑皮諾迷人，還是陳年之後的黑皮諾比較嫵媚？須家昌說：「這純粹是個人喜好問題，完全就見仁見智了。」

●搭麻辣鍋也對味：白蘇維翁

如果說黑皮諾因為《夫妻的世界》成為矚目焦點，那麼白蘇維翁（Sauvignon Blanc）可就是因為《愛的迫降》中飾演南韓財閥女兒尹世理的孫藝珍一句：「我吃海鮮只喝白蘇維翁」，變得格外火紅。

須家昌表示：「其實像白蘇維翁這樣的白酒，屬於天然口感（Natural Taste），人類不需要經過適應跟學習就會喜歡，即便是單喝也會非常好喝。」

白蘇維翁的知名產區，包括法國波爾多、羅亞爾河，美國加州與紐西蘭…等。在風格與口感上，白蘇維翁可以用「有在橡木桶中陳年」與「沒有在橡木桶中陳年」來區分，兩者所適用的杯型也不相同。

「有在橡木桶中陳年的酒款，以美國加州納帕谷教父級知名酒廠Robert Mondavi的Fumé Blanc Reserve為代表。」須家昌說指出：「Fumé就是『煙燻』的意思，這款酒是是Robert Mondavi本人創造的，用重度烘培的橡木桶，去陳年白蘇維翁，把白蘇維翁的複雜度跟濃郁度，提高非常多。」

至於「沒有在橡木桶中陳年」的酒款，可以用在美國銷售第一的來自紐西蘭Kim Crawford酒廠的Sauvignon Blanc為代表。「它果香洋溢，充滿紅心芭樂的氣味，喝起來甜美可人，人見人愛，非常適合在夏天喝它。」除了搭配海鮮以外，須家昌說：「它的酸度非常高，喝起來冰冰涼涼的，跟麻辣鍋也很對味喔！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

若預算足夠，須家昌建議準備麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型。（左至右）
若預算足夠，須家昌建議準備麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型。（左至右）
金喜愛在《夫妻的世界》第二集中使用Riedel Fatto A Mano系列。
金喜愛在《夫妻的世界》第二集中使用Riedel Fatto A Mano系列。
智利伊拉蘇酒廠的Las Pizarras Pinot Noir，是特級葡萄園（Grand Cru）等級的頂級酒款，酒評家James Suckling給2017年份的酒款99分。
智利伊拉蘇酒廠的Las Pizarras Pinot Noir，是特級葡萄園（Grand Cru）等級的頂級酒款，酒評家James Suckling給2017年份的酒款99分。
在《愛的迫降》中自詡為挑嘴公主的尹世理說：「我吃海鮮只喝白蘇維翁。」
在《愛的迫降》中自詡為挑嘴公主的尹世理說：「我吃海鮮只喝白蘇維翁。」
孫藝珍以Riedel Black Tie Bliss醒酒瓶，搭配Riedel Fatto A Mano手工綠梗酒杯。
孫藝珍以Riedel Black Tie Bliss醒酒瓶，搭配Riedel Fatto A Mano手工綠梗酒杯。
Riedel Fatto A Mano Amadeo醒酒瓶以威尼斯彩色玻璃的黑白條紋，搭配手工吹製流線瓶身。
Riedel Fatto A Mano Amadeo醒酒瓶以威尼斯彩色玻璃的黑白條紋，搭配手工吹製流線瓶身。
金永敏飾演的會計師孫在赫，在《夫妻的世界》第二集中，以Riedel Fatto A Mano Amadeo為金喜愛斟酒。
金永敏飾演的會計師孫在赫，在《夫妻的世界》第二集中，以Riedel Fatto A Mano Amadeo為金喜愛斟酒。
須家昌建議只要準備Cabernet/Merlot這一款酒杯，就可以應付絕大多數的日常飲用需求。
須家昌建議只要準備Cabernet/Merlot這一款酒杯，就可以應付絕大多數的日常飲用需求。
來自紐西蘭Kim Crawford酒廠的Sauvignon Blanc，除了跟海鮮很合拍，也是麻辣鍋的好伴侶。
來自紐西蘭Kim Crawford酒廠的Sauvignon Blanc，除了跟海鮮很合拍，也是麻辣鍋的好伴侶。
Riedel Black Tie Bliss醒酒瓶的心形握把設計，收服天下少女心，不費吹灰之力。
Riedel Black Tie Bliss醒酒瓶的心形握把設計，收服天下少女心，不費吹灰之力。
暖男醫生金允基對女主角池善雨說：「這家店上周新進的黑皮諾很不錯。」
暖男醫生金允基對女主角池善雨說：「這家店上周新進的黑皮諾很不錯。」

夫妻 法國 紐西蘭

延伸閱讀

我的小農香檳／汽泡人生 本該精采有趣

夜店起口角對空丟酒杯 不巧擊傷無辜酒客判拘役30天

亞洲50大酒吧出爐！台灣5間上榜，台北 INDULGE Bistro 獲「榜單傳奇獎」殊榮

KTV偷復業男客急撇清沒叫小姐 2人用4個酒杯露馬腳

相關新聞

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

中央流行疫情指揮中心昨宣布預計6月1日起開放口罩可自由買賣、外銷，讓國內口罩廠電話立刻被國內外買家打爆。而網友也發現好市...

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，口罩是否解禁會在本周正式決議，預計6月1日起開始實施。其實，美式賣場好市多（Costco）早就已經搶先其他通路，於5月22日在線上平台上架一般醫用口罩。這款名為「超快適系列一般醫用口罩」以5片為一包裝，一箱10包入共50片售價599元，每張會員卡限購1入，預計只販售到5月28日。

LV的女裝包款不知道會變怎樣？前MULBERRY設計師Johnny Coca即將入主設計團隊

今年3月中旬，設計師Johnny Coca宣布離開待了5年的英倫品牌MULBERRY，令人愕然，也讓人好奇他要去哪？如今...

tittot琉園用琉璃作詩 Noritake雙畫師首次聯展

每年夏季遠東SOGO百貨都會集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾等在台北忠孝館聯合展出，吸引熱愛藝術品與居家裝飾的民眾前往觀賞。今年...

屈臣氏「蠟筆小新集點」童趣又時尚！曾之喬、陳庭妮被圈粉各有所愛

超鬧的「蠟筆小新」世界總是充滿歡樂，屈臣氏將於5月28日至7月29日推出「尬電小新潮」集點活動，將蠟筆小新充滿玩心的個性...

信義新光三越攜手8大人氣餐廳 扣50點免費兌換千元龍蝦

疫情趨緩近期百貨來客成長顯著，疫情期間受創嚴重的觀光、餐飲業紛紛趁著疫情好轉動起來。新光三越台北信義新天地為了激勵餐飲來...

「韓式部隊鍋、起司辣雞」變粽子！4大超商端午節預購口味創意再升級

又到了端午節吃粽子的季節，為了不讓大家吃膩，近年來端午粽除了經典傳統口味之外，更不斷飆創意，以4大超商端午節預購來說，全...

COACH早秋新款寫了珍妮佛羅培茲名字 偽丹寧布好輕盈

COACH日前發表「大蘋果紐約市的都會露營」為主題的早秋系列，厚毛襪和運動涼鞋的搭配成為話題之外，還有全新的Signat...

摩斯聯名「史努比」！ 造型馬克杯、化妝包加購帶回家

摩斯漢堡自5月28日起，首度與「史努比」攜手合作，推出「「MOS好食光」商品限量換購活動，包括有陶瓷圓盤、馬克杯，還有化...

黑漢堡、怪獸堡、清涼冰飲！4大速食夏季餐 消暑必吃

隨著初夏到來，麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯等連鎖速食業者，紛紛於近期推出系列新品，包括有黑色系漢堡、創意冰品、蜂蜜飲品等...

「喝金牌拚百萬」開跑！ 全新「TAIWAN主題罐」上市

疫情肆虐，今年金牌台灣啤酒取消所有電視廣告，沒有明星代言，也無商品介紹，少了歡樂暢飲的夏日畫面，取而代之的是「TAIWA...

炎夏對策！全球首創UV-C四合一冰風扇 銀離子濾網抗菌雙重防護

接續梅雨季，台灣即將進入濕熱難耐的炎夏季節，冷氣已成為室內空間必備，但24小時開著不僅浪費電更傷錢包，部分具環保意識的民眾選擇水冷扇搭配冷氣使用，以達到快速降溫及省電效果，而類似的節能涼感家電產品預期也會在接下來形成一波搶購潮。

熱門新聞

星宇航空要飛沖繩了！表訂7月1日開航 每天一班往返

吳朋奉傳心肌梗塞猝逝 醫籲：三高、抽菸是危險因子

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

鋒面接近當心短時強降雨 新竹以南11縣市大雨特報

鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

一口氣中6張發票全都同便利商店開出 網羨慕：天選之人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。