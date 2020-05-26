韓劇中的酒器世界 跟著池善雨、尹世理追好杯

文／高婉珮、記者葉信菉／攝影、圖片提供：愛奇藝

場地協力／星坊酒業台北旗艦店：02-2751-0999

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品杯達人須家昌

現任：星坊酒業總經理

經歷：Riedel認證品杯師、台灣第一人WSET Level 3認證、法國國際美食協會台灣分會第一屆大司酒長（Grand Échanson）、法國波爾多左岸騎士勳章

愈來愈多人喜歡喝一杯，但對於酒杯和醒酒器，大多要求不高，也不太講究，這其實是很可惜的。究竟好酒為什麼要配好杯？又該如何配對杯款呢？讓我們透過品杯達人的專業分析，看看《夫妻的世界》裡的金喜愛怎麼做！

韓劇《夫妻的世界》火紅，舉凡劇中彩妝、包包、服裝…，通通成為話題；不過看在專業品杯達人、星坊酒業須家昌眼裡，最值得探究的部分，卻是劇中的醒酒器與酒杯。

「女主角池善雨的角色設定，不但是資深的專業醫師，甚至還在醫院裡面擔任副院長，她不但心情鬱悶的時候喝葡萄酒，全家歡聚、跟朋友約會的時候喝葡萄酒，對於酒杯與醒酒器的選擇也很在意。」須家昌指出：「像在《夫妻的世界》第二集裡面，池善雨跟先生和小孩在家裡吃飯，餐桌上擺的，就是Riedel的手工系列Fatto A Mano。」

用什麼酒杯喝酒，真的會有差嗎？面對這個「大哉問」，須家昌的回答是這樣的：「我先問各位，請問你們可以從頭到尾、一年四季都穿同一件衣服嗎？如果不行，那真的也沒有辦法用同一個杯款，對應所有的葡萄品種。」

那麼家中到底要準備多少款杯型，才會夠用呢？須家昌表示：「如果預算足夠，能夠備妥建議備妥麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型，是最為理想。」

要是預算不足，家裡空間也不夠，只能選一款酒杯的話怎麼辦？須家昌建議：「那就跟《夫妻的世界》與《愛的迫降》的女主角一樣，準備一款Cabernet/Merlot杯，就足以應付大多數的日常需求。」

須家昌解釋：「選擇Cabernet/Merlot杯型，並不是因為它是『萬用杯』，因為世界上沒有『萬用杯』這種東西。之所以做這樣的選擇建議，完全是基於『統計』上的理由。」

「因為在市面上銷售的紅酒，有70%～80%是Cabernet Sauvignon或Cabernet Sauvignon跟其他葡萄品種混調出來的酒液；所以不管你怎麼買，有很高的機率，都會買到Cabernet Sauvignon。所以用Cabernet/Merlot杯型，可以在比例上滿足你的需求。」

他進一步說明：「即便你今天買到一瓶Pinot Noir回家，那也可以『將就』，只是沒有辦法完全凸顯出Pinot Noir的特色而已，也不至於到『難喝』的地步。所以我會建議各位，如果真的只能準備一款杯子，那就這樣辦吧。」

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金喜愛款：Riedel Fatto A Mano Amadeo醒酒瓶

這是公認最好用的Riedel醒酒瓶，在《夫妻的世界》裡獲得選用，看在品杯師須家昌眼裡，再理所當然不過。「Fatto a Mano」在義大利文的意思是「手工製作」，這款醒酒瓶結合威尼斯彩色玻璃工藝與工匠師的手工吹製技術，以黑白條紋搭配流線瓶身，幾乎形同藝術品，每一件都獨一無二。

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孫藝珍款：Riedel Black Tie Bliss 愛心造形醒酒器

在《愛的迫降》爆紅後，這款醒酒瓶就經常賣到沒貨，須家昌說：「這是最理想的情人禮物。」它的壺身結合心形握把設計，藉上下圓形晃動，達到醒酒功能，施力容易，即便對女孩兒來說也很順手，輕易收服天下少女心。

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達人推薦必備4杯型：

手邊到底要準備幾個杯型才夠用呢？須家昌建議，如果預算足夠，家裡的空間也容納得下，建議備妥麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）4種杯型。

須家昌解釋，凡是沒有進過橡木桶陳年的白酒，都可以用Riesling杯來對應。Pinot Noir杯型除了適用於Pinot Noir之外，也適用於用風乾葡萄釀造出來的Amarone義大利葡萄酒。至於Cabernet與Merlot葡萄酒，都適用Cabernet杯。

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即飲陳年皆嫵媚：黑皮諾

為什麼在《夫妻的世界》第九集中，暖男醫生金允基要推薦黑皮諾給池善雨？原因無他，因為細膩優雅的黑皮諾，非常容易博得女性青睞。

須家昌指出：「黑皮諾細膩靈巧，櫻桃的香氣是它的招牌特色。知名的黑皮諾產區包括法國勃根地、美國、智利、紐西蘭…等，各有各的風情。」

「來自法國勃根地的黑皮諾，算是比較細緻型的，它的礦物味會比較豐富，但果味會稍微淡一點。」須家昌分析：「智利的黑皮諾酒款通常果香與礦物味兼具。像來自伊拉蘇酒廠的這款Las Pizarras Pinot Noir，複雜度就非常高，酒評家James Suckling給過它99分。」

至於來自新世界紐西蘭的黑皮諾，通常果香味豐富，礦物味相對少一些，喝起來非常甜美，是最好的日常酒款。而來自美國加州納帕谷（Napa Valley）的黑皮諾，「不但果味甜美、複雜度高，層次也很多元，更是一點都不會輸給法國勃根地黑皮諾的表現。」

至於陳年之後的黑皮諾，會有什麼樣的變化呢？須家昌說：「它會慢慢從原本比較偏果味、辛香的調性，轉變成像咖啡、甚至類似香菇的氣味。」至於究竟是年輕的黑皮諾迷人，還是陳年之後的黑皮諾比較嫵媚？須家昌說：「這純粹是個人喜好問題，完全就見仁見智了。」

●搭麻辣鍋也對味：白蘇維翁

如果說黑皮諾因為《夫妻的世界》成為矚目焦點，那麼白蘇維翁（Sauvignon Blanc）可就是因為《愛的迫降》中飾演南韓財閥女兒尹世理的孫藝珍一句：「我吃海鮮只喝白蘇維翁」，變得格外火紅。

須家昌表示：「其實像白蘇維翁這樣的白酒，屬於天然口感（Natural Taste），人類不需要經過適應跟學習就會喜歡，即便是單喝也會非常好喝。」

白蘇維翁的知名產區，包括法國波爾多、羅亞爾河，美國加州與紐西蘭…等。在風格與口感上，白蘇維翁可以用「有在橡木桶中陳年」與「沒有在橡木桶中陳年」來區分，兩者所適用的杯型也不相同。

「有在橡木桶中陳年的酒款，以美國加州納帕谷教父級知名酒廠Robert Mondavi的Fumé Blanc Reserve為代表。」須家昌說指出：「Fumé就是『煙燻』的意思，這款酒是是Robert Mondavi本人創造的，用重度烘培的橡木桶，去陳年白蘇維翁，把白蘇維翁的複雜度跟濃郁度，提高非常多。」

至於「沒有在橡木桶中陳年」的酒款，可以用在美國銷售第一的來自紐西蘭Kim Crawford酒廠的Sauvignon Blanc為代表。「它果香洋溢，充滿紅心芭樂的氣味，喝起來甜美可人，人見人愛，非常適合在夏天喝它。」除了搭配海鮮以外，須家昌說：「它的酸度非常高，喝起來冰冰涼涼的，跟麻辣鍋也很對味喔！」