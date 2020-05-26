速度與激情的最佳演繹 TAG Heuer打造限量表致敬傳奇骨董車大賽

眾所周知，泰格豪雅（TAG Heuer）旗下的Monaco的計時碼表，名稱就是來自摩納哥一級方程式大獎賽，是「賽車表」的經典之一。而今年原訂要舉辦的摩納哥骨董車大獎賽，雖因疫情緣故暫延，但TAG Heuer仍舊打造了限量版Monaco腕表，來向其致敬，可說是速度與激情的最佳演繹。

Monaco骨董車大獎賽腕表以紅、白配色為設計，呼應場上馳騁、吸睛的賽車配色。圖／TAG Heuer提供

限量1000只的Monaco骨董車大獎賽腕表以紅、白配色為設計，呼應場上馳騁、吸睛的賽車配色，主要表盤為銀白色，搭配紅色計時小表盤，而且1點鐘位置，還點綴了代表性的銀色汽車標誌，凸顯腕表與傳奇賽事合作關係。另外，底蓋上的透明藍寶石水晶玻璃也印有「Grand Prix de Monaco Historique」，以及在不鏽鋼表殼銘刻了獨特編號及「One of 1000」之字樣，顯現其獨特之處。

Monaco骨董車大獎賽腕表，底蓋上的透明藍寶石水晶玻璃印有「Grand Prix de Monaco Historique」字樣。圖／TAG Heuer提供

而且和過去的Monaco計時碼表相比，這只因為骨董車大獎賽而生的限量表，以TAG Heuer自製的Calibre Heuer 02機芯，取代了經典的Caliber 11。除了導柱輪、垂直離合的優化，提升計時精準與方便性之外，最大的變化就是動力儲存自40小時，提升到80小時，更符合消費者的日常生活配戴習慣。除了上述的特色之外，Monaco骨董車大獎賽腕表，還配有飾以賽車方格旗的紅色表盒，更提高了收藏價值。

泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，不鏽鋼表殼，搭載Calibre Heuer 02機芯，限量1,000只，約22萬7,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，配有飾以賽車方格旗的紅色表盒。圖／TAG Heuer提供