聽新聞
test
0:00 / 0:00

速度與激情的最佳演繹 TAG Heuer打造限量表致敬傳奇骨董車大賽

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅打造了限量版Monaco腕表，來向摩納哥骨董車大獎賽致敬。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅打造了限量版Monaco腕表，來向摩納哥骨董車大獎賽致敬。圖／TAG Heuer提供

眾所周知，泰格豪雅（TAG Heuer）旗下的Monaco的計時碼表，名稱就是來自摩納哥一級方程式大獎賽，是「賽車表」的經典之一。而今年原訂要舉辦的摩納哥骨董車大獎賽，雖因疫情緣故暫延，但TAG Heuer仍舊打造了限量版Monaco腕表，來向其致敬，可說是速度與激情的最佳演繹。

Monaco骨董車大獎賽腕表以紅、白配色為設計，呼應場上馳騁、吸睛的賽車配色。圖／TAG Heuer提供
Monaco骨董車大獎賽腕表以紅、白配色為設計，呼應場上馳騁、吸睛的賽車配色。圖／TAG Heuer提供

限量1000只的Monaco骨董車大獎賽腕表以紅、白配色為設計，呼應場上馳騁、吸睛的賽車配色，主要表盤為銀白色，搭配紅色計時小表盤，而且1點鐘位置，還點綴了代表性的銀色汽車標誌，凸顯腕表與傳奇賽事合作關係。另外，底蓋上的透明藍寶石水晶玻璃也印有「Grand Prix de Monaco Historique」，以及在不鏽鋼表殼銘刻了獨特編號及「One of 1000」之字樣，顯現其獨特之處。

Monaco骨董車大獎賽腕表，底蓋上的透明藍寶石水晶玻璃印有「Grand Prix de Monaco Historique」字樣。圖／TAG Heuer提供
Monaco骨董車大獎賽腕表，底蓋上的透明藍寶石水晶玻璃印有「Grand Prix de Monaco Historique」字樣。圖／TAG Heuer提供

而且和過去的Monaco計時碼表相比，這只因為骨董車大獎賽而生的限量表，以TAG Heuer自製的Calibre Heuer 02機芯，取代了經典的Caliber 11。除了導柱輪、垂直離合的優化，提升計時精準與方便性之外，最大的變化就是動力儲存自40小時，提升到80小時，更符合消費者的日常生活配戴習慣。除了上述的特色之外，Monaco骨董車大獎賽腕表，還配有飾以賽車方格旗的紅色表盒，更提高了收藏價值。

泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，不鏽鋼表殼，搭載Calibre Heuer 02機芯，限量1,000只，約22萬7,800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，不鏽鋼表殼，搭載Calibre Heuer 02機芯，限量1,000只，約22萬7,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，配有飾以賽車方格旗的紅色表盒。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco骨董車大獎賽腕表，配有飾以賽車方格旗的紅色表盒。圖／TAG Heuer提供

摩納哥骨董車大獎賽，總是吸引許多車迷前往欣賞，並邀請泰格豪雅擔任官方計時。圖／TAG Heuer提供
摩納哥骨董車大獎賽，總是吸引許多車迷前往欣賞，並邀請泰格豪雅擔任官方計時。圖／TAG Heuer提供

腕表 疫情

延伸閱讀

無毒友善 健康又復古 三款煙燻腕表 好品味隨身戴

2019十大熱賣表款／拚顏值比功能 各擅勝場

何鴻燊出身顯赫家道中落 憑努力躍為澳門賭王

輕鬆造型不沾手 OMEGA PANERAI Breitling推NATO表帶 瞄準夏季戶外熱

相關新聞

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

中央流行疫情指揮中心昨宣布預計6月1日起開放口罩可自由買賣、外銷，讓國內口罩廠電話立刻被國內外買家打爆。而網友也發現好市...

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，口罩是否解禁會在本周正式決議，預計6月1日起開始實施。其實，美式賣場好市多（Costco）早就已經搶先其他通路，於5月22日在線上平台上架一般醫用口罩。這款名為「超快適系列一般醫用口罩」以5片為一包裝，一箱10包入共50片售價599元，每張會員卡限購1入，預計只販售到5月28日。

LV的女裝包款不知道會變怎樣？前MULBERRY設計師Johnny Coca即將入主設計團隊

今年3月中旬，設計師Johnny Coca宣布離開待了5年的英倫品牌MULBERRY，令人愕然，也讓人好奇他要去哪？如今...

tittot琉園用琉璃作詩 Noritake雙畫師首次聯展

每年夏季遠東SOGO百貨都會集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾等在台北忠孝館聯合展出，吸引熱愛藝術品與居家裝飾的民眾前往觀賞。今年...

屈臣氏「蠟筆小新集點」童趣又時尚！曾之喬、陳庭妮被圈粉各有所愛

超鬧的「蠟筆小新」世界總是充滿歡樂，屈臣氏將於5月28日至7月29日推出「尬電小新潮」集點活動，將蠟筆小新充滿玩心的個性...

信義新光三越攜手8大人氣餐廳 扣50點免費兌換千元龍蝦

疫情趨緩近期百貨來客成長顯著，疫情期間受創嚴重的觀光、餐飲業紛紛趁著疫情好轉動起來。新光三越台北信義新天地為了激勵餐飲來...

「韓式部隊鍋、起司辣雞」變粽子！4大超商端午節預購口味創意再升級

又到了端午節吃粽子的季節，為了不讓大家吃膩，近年來端午粽除了經典傳統口味之外，更不斷飆創意，以4大超商端午節預購來說，全...

COACH早秋新款寫了珍妮佛羅培茲名字 偽丹寧布好輕盈

COACH日前發表「大蘋果紐約市的都會露營」為主題的早秋系列，厚毛襪和運動涼鞋的搭配成為話題之外，還有全新的Signat...

摩斯聯名「史努比」！ 造型馬克杯、化妝包加購帶回家

摩斯漢堡自5月28日起，首度與「史努比」攜手合作，推出「「MOS好食光」商品限量換購活動，包括有陶瓷圓盤、馬克杯，還有化...

黑漢堡、怪獸堡、清涼冰飲！4大速食夏季餐 消暑必吃

隨著初夏到來，麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯等連鎖速食業者，紛紛於近期推出系列新品，包括有黑色系漢堡、創意冰品、蜂蜜飲品等...

「喝金牌拚百萬」開跑！ 全新「TAIWAN主題罐」上市

疫情肆虐，今年金牌台灣啤酒取消所有電視廣告，沒有明星代言，也無商品介紹，少了歡樂暢飲的夏日畫面，取而代之的是「TAIWA...

炎夏對策！全球首創UV-C四合一冰風扇 銀離子濾網抗菌雙重防護

接續梅雨季，台灣即將進入濕熱難耐的炎夏季節，冷氣已成為室內空間必備，但24小時開著不僅浪費電更傷錢包，部分具環保意識的民眾選擇水冷扇搭配冷氣使用，以達到快速降溫及省電效果，而類似的節能涼感家電產品預期也會在接下來形成一波搶購潮。

熱門新聞

星宇航空要飛沖繩了！表訂7月1日開航 每天一班往返

吳朋奉傳心肌梗塞猝逝 醫籲：三高、抽菸是危險因子

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

鋒面接近當心短時強降雨 新竹以南11縣市大雨特報

鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

一口氣中6張發票全都同便利商店開出 網羨慕：天選之人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。