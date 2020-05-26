華航首班水果類包機 30噸荔枝芒果今直送日本

芒果與荔枝是日本消費者最喜愛的台灣水果，但隨著新冠肺炎疫情蔓延，國際空運量能減縮，對我水果外銷造成影響。農委會日前輔導台灣蔬果輸出業同業公會與華航達成協議，以「包艙」（類包機）固定艙位供台灣水果輸銷日本，首班水果包艙貨機今天啟航，載著30公噸玉荷包荔枝及愛文芒果直飛日本。

農委會統計，台灣荔枝去年外銷103公噸，金額約3千萬元，其中銷往日本99公噸，占外銷總量96%。愛文芒果曾獲選日本消費者最愛的台灣產品之一，去年芒果外銷日本657公噸，金額約1.6億元。

農委會日前輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成「協議包艙」（類包機），每周二、三將由華航提供2班固定貨機艙位，載台灣荔枝及芒果直飛日本成田機場。

農委會說明，本次計有5家外銷業者參與水果首班包艙，荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸，至6月底止每周二、三也將持續有台灣水果直航出口日本。