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MIDO推2款新表 半透明加煙燻設計超復古

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MIDO今年在香榭系列首度推出的煙燻與半透明表面設計，帶上濃郁復古情懷，也富賞玩之樂。圖／MIDO提供。
MIDO今年在香榭系列首度推出的煙燻與半透明表面設計，帶上濃郁復古情懷，也富賞玩之樂。圖／MIDO提供。

空氣污染日益嚴重，正因為疫情關係，令人意識到工業發展帶來的經濟效益，但也對生態環境造成的嚴重干擾。「煙燻」的概念訴諸於不同領域的商品各有不同指涉，但如果是在手表設計上，帶有煙燻效果的漸層色表面則富有1960、1970的懷舊氣氛。

美度表（MIDO）的Commander香榭系列今年首度帶來半透明、煙燻效果的Gradient漸層80小時腕表，透過半透明、帶有煙燻視覺的藍寶石水晶玻璃，看得到Caliber 80自動上鍊機芯的細節與運作，不僅煙燻視覺具懷舊情調，在看得見、看不見的模糊地帶，更有種手腕上小劇場的懸疑氣氛；來自德國製表重鎮格拉蘇蒂小鎮、但走軍用風格的Tutima，今年新品也有天空系列的三款自動日期星期腕表，外側較深邃、中央則選用較低亮度紅藍綠三色的漸層表面，41毫米的精鋼表殼搭配米蘭式的金屬鍊帶，將現代與古典合而為一。

而雷達（Rado）今年也有一枚True Secret自動鏤空腕表，漸層的40毫米煙燻表面上，上半部似刻意打開了一扇「窗」，顯示ETA C07.611自動上鍊機芯的部分機芯零件，同時再搭配表面鑲嵌的12顆鑽石時間，似在一片神秘的煙燻時光中，找到內心深處的光之去向。

MIDO，Commander Gradient漸層80小時腕表，精鋼PVD玫瑰金，40毫米，自動上鍊機芯，半透明煙燻表面，時間顯示，31,200元。圖／MIDO提供。
MIDO，Commander Gradient漸層80小時腕表，精鋼PVD玫瑰金，40毫米，自動上鍊機芯，半透明煙燻表面，時間顯示，31,200元。圖／MIDO提供。
Rado的True Secret鏤空自動機械鑽表，煙燻漸層的鏤空表面，像是以鑽石為生命定錨、更為時間指引方向。74,200元。圖／Rado提供。
Rado的True Secret鏤空自動機械鑽表，煙燻漸層的鏤空表面，像是以鑽石為生命定錨、更為時間指引方向。74,200元。圖／Rado提供。
外側較為深邃、中央選用紅色的漸層式表面，讓Tutima今年新款Sky系列腕表帶有1970的懷舊氛圍。圖／翻攝自Tutima官方網站。
外側較為深邃、中央選用紅色的漸層式表面，讓Tutima今年新款Sky系列腕表帶有1970的懷舊氛圍。圖／翻攝自Tutima官方網站。

腕表 疫情

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