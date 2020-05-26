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MIDO推2款新表 半透明加煙燻設計超復古
空氣污染日益嚴重，正因為疫情關係，令人意識到工業發展帶來的經濟效益，但也對生態環境造成的嚴重干擾。「煙燻」的概念訴諸於不同領域的商品各有不同指涉，但如果是在手表設計上，帶有煙燻效果的漸層色表面則富有1960、1970的懷舊氣氛。
美度表（MIDO）的Commander香榭系列今年首度帶來半透明、煙燻效果的Gradient漸層80小時腕表，透過半透明、帶有煙燻視覺的藍寶石水晶玻璃，看得到Caliber 80自動上鍊機芯的細節與運作，不僅煙燻視覺具懷舊情調，在看得見、看不見的模糊地帶，更有種手腕上小劇場的懸疑氣氛；來自德國製表重鎮格拉蘇蒂小鎮、但走軍用風格的Tutima，今年新品也有天空系列的三款自動日期星期腕表，外側較深邃、中央則選用較低亮度紅藍綠三色的漸層表面，41毫米的精鋼表殼搭配米蘭式的金屬鍊帶，將現代與古典合而為一。
而雷達（Rado）今年也有一枚True Secret自動鏤空腕表，漸層的40毫米煙燻表面上，上半部似刻意打開了一扇「窗」，顯示ETA C07.611自動上鍊機芯的部分機芯零件，同時再搭配表面鑲嵌的12顆鑽石時間，似在一片神秘的煙燻時光中，找到內心深處的光之去向。
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