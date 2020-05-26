格蘭菲迪全新包裝上市！ 「豈止15年」品嘗老靈魂的厚度

單一純麥蘇格蘭威士忌品牌格蘭菲迪Glenfiddich，2020年全新包裝上市，由經典酒款格蘭菲迪12年及15年單一純麥威士忌率先領路，從外裝到瓶身全面換裝，帶起煥然一新的新氣象。

此次新版包裝理念同時還帶入「格蘭菲迪豈止15年」精神意涵，不僅品嘗到「豈止15年」的歲月，更帶入生活「豈止學」新態度。此外，格蘭菲迪品牌大使詹昌憲James也推出全新力作「繞著世界喝一圈」，以熱情壯遊實踐「領路者」精神，與格蘭菲迪新裝同步上市。

格蘭菲迪源自於蘇格蘭方言「蓋爾語」，格蘭與菲迪兩個字的組合意為「鹿之谷」，這次兩款經典系列「格蘭菲迪12年及15年單一純麥威士忌」換新裝，特別著重於強化「鹿之谷」的意象，不論包裝或是瓶身皆強調「鹿頭標識」與「深V」線條設計，尤其瓶身上特別加強深V造型雕刻觸感，賦予整套改版別具象徵性的一筆。此外，頸標部分首度以紅色旗幟造型、燙金標示年份呈現；外型上則是延續其獨特的三角瓶。

至於倡導的「豈止學」生活之道，源自於「格蘭菲迪15年豈止15年」的產品意涵，格蘭菲迪運用業界獨創的蘇羅拉系統，顛覆製酒方式，以老酒混新酒方式釀造出豈止15年的韻味，將30年前的歲月埋藏在酒滴裡，老靈魂讓酒更有厚度。

閱讀是靜止的旅行，格蘭菲迪品牌大使James集其10年最精華的酒鄉探索之旅，發表原創新書「繞著世界喝一圈」，訴說他深究威士忌精神的每一趟冒險，用故事再造威士忌另一面貌，帶領品飲者以感性的右腦來品酒，勾勒出對酒的深度想像。

透過此書，旅行愛好者除了可以探索許多人煙罕至的未竟之地，還能透過故事一探酒品背後的知識學問。像是少有人知，位於歐洲邊陲，同時也是葡萄牙足球明星C羅的出生地馬德拉島，不僅扮演開啟大航海時代的鑰匙，島上更發展出特殊的釀酒方式，如何影響台灣本土葡萄酒的未來走向。

此書還埋藏許多吸引威士忌迷著迷的線索，想知道酒廠的煙囪為何會設計成具有禪意的東方塔尖；什麼因素使得斯貝賽產區的威士忌脫下煙燻外套，綻放充滿誘人的花果香；是哪一幅畫所展現的精神，影響蘇格蘭威士忌的發展與改變世人的品味？從閱讀觸發以旅行伴佐好酒的期待。新書可於品酒網、博客來網路書店、誠品網路書店及全國誠品實體書店等地購買。