獨／無用餐區、只做外送餐！香繼光打造「雲端廚房」

因新冠肺炎（COVID-19）疫情，嚴重影響全球餐飲市場，台灣許多餐飲業者也紛紛加速轉型腳步，藉此度過危機。看準外送平台的強大需求，旗下擁有繼光香香雞、金子半之助、日本橋海鮮丼つじ半等品牌的「香繼光集團」，5月初打造出專為外送平台所設計的「雲端廚房」，進駐行天宮商圈。

所謂的「雲端廚房」（Cloud Kitchen），乃是專供於食物外送服務的新型態餐廳，店內不提供內用服務，也沒有用餐區與服務人員。顧客藉由外送平台點餐之後，由雲端廚房進行製作，再待外送人員前來取餐。一間雲端廚房內，也可能會進駐有多個不同的品牌。由於效率高、空間小，還能省去眾多營運成本，因此近年已於歐美成為趨勢商機之一。

香繼光本次所打造的雲端廚房，鄰近行天宮商圈，同樣延續雲端廚房的本質概念，完全是為外送平台所設計，外觀相對低調，而且沒有設立用餐區與內用餐點，民眾可直接於Ubereats訂購外送餐點。業者表示，目前店內已供應金子半之助的餐點，未來還會陸續提供つじ半海鮮丼、繼光香香雞等餐點與手搖飲，待品牌全部到齊後，估計可再提昇2～3成業績。而除了外送之外，民眾也可直接到店購買，但僅提供外帶服務。