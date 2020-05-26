嘟嘴孫芸芸的複製人現身！曾之喬則是比YA拍照瘋狂笑場

曾之喬在IG上的不設限向來「笑」果十足，日前懷念起拍照比YA的年代還加碼比了讚，自得其樂大笑場；孫芸芸的女兒廖思惟Trinity則是在小紅書嘟嘴、曬腿，神韻之間宛如孫芸芸的複製人，兩人分別詮釋了BURBERRY的大熱包款TB與Lola，用心經營社群也玩得相當開心。

廖思惟以日常穿搭為拍照主題，但她的穿搭品牌可說是小資女孩心中的非日常，包括ISABEL MARANT外套、香奈兒鞋履、BURBERRY小型雲灰色絎縫羔羊皮Lola手袋，只有上衣是平價的COTTON：ON，曬長腿、嘟嘟嘴的拍照方式深得孫芸芸真傳。Lola包款首見於2019秋冬時裝系列，以絎縫皮革、高亮澤層壓的表現為主，運用TB徽標作為亮點，或是以鞣製羔羊皮製成，搭襯Horseferry印花塗層棉質，飾以Thomas Burberry花押字的鍊帶包款，都是設計主軸。