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嘟嘴孫芸芸的複製人現身！曾之喬則是比YA拍照瘋狂笑場
曾之喬在IG上的不設限向來「笑」果十足，日前懷念起拍照比YA的年代還加碼比了讚，自得其樂大笑場；孫芸芸的女兒廖思惟Trinity則是在小紅書嘟嘴、曬腿，神韻之間宛如孫芸芸的複製人，兩人分別詮釋了BURBERRY的大熱包款TB與Lola，用心經營社群也玩得相當開心。
廖思惟以日常穿搭為拍照主題，但她的穿搭品牌可說是小資女孩心中的非日常，包括ISABEL MARANT外套、香奈兒鞋履、BURBERRY小型雲灰色絎縫羔羊皮Lola手袋，只有上衣是平價的COTTON：ON，曬長腿、嘟嘟嘴的拍照方式深得孫芸芸真傳。Lola包款首見於2019秋冬時裝系列，以絎縫皮革、高亮澤層壓的表現為主，運用TB徽標作為亮點，或是以鞣製羔羊皮製成，搭襯Horseferry印花塗層棉質，飾以Thomas Burberry花押字的鍊帶包款，都是設計主軸。
曾之喬則是拎著近期孫芸芸、許路兒都有搭襯的TB Bag，許路兒以溫柔氣質的灰色調為主，帶來視覺的療癒感。TB標誌鎖釦包輪廓新穎簡約，結合都會摩登、復古典雅的樣貌，手繪塗漆邊緣為細節設計，每個TB標誌鎖扣包都是以28道獨立工序打造而成，2020春夏推出動物主題系列，以維多利亞時期的古典猴群圖案或是小鹿斑比為靈感設計，此外，還有裸粉、灰、紅等飽和單色系。
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