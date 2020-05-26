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一包變換3種背法、3種容量！「美國Taskin 9in1行旅包」專為移動世代設計
在追求多工年代，許多人因工作需要頻繁出差或造訪不同城鎮，一趟行程除了洽公還可能穿插出遊行程，行李需要攜帶大包、小包，不僅不方便，外型上的俐落專業感也因此失分，就算是單純旅遊，也可能會出現因臨時購物讓包包裝不下的窘境。美國Taskin新創設計團隊專為移動世代打造9in1行旅包，一個包包可切換3種背法及變換20、30、40公升等3種容量，可因行程機動性變化，簡約沉穩外型與外層便利快取、內層智慧間隔的設計，大幅提升出差、旅遊的便利性，伸縮自如的行旅包穿梭都市叢林更加自在。
區域經濟商業模式產生一群高度移動力的工作者與旅遊族，因工作、興趣、消費或考察等需求，頻繁橫跨鄉鎮甚至多國，形成獨特「移動世代」族群。由聯合數位文創旗下有設計團隊引進的美國Taskin 9in1行旅包，容量可因行程變換，擁有180度對開行李內裝，尺寸符合登機包規範，共有超過20格夾層空間及筆電專屬夾層，高規彈道尼龍、防撕裂耐磨材質兼具堅韌透氣，背包雙側附有雙扣設計，還加贈四點固定扣環背帶，不論是城市移動、探索輕旅行、國際洽公、遠程旅遊，都能一包解決各種需求。
美國Taskin 9in1行旅包5月26日起於嘖嘖募資平台上線，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。
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