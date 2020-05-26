輕鬆造型不黏手 PANERAI推NATO表帶 瞄準夏季戶外熱

夏日海灘還未完全開放，但梅雨季已經蓄勢待發。台灣因地理位置影響，夏日氣候多濕熱悶黏，連帶配戴在手上的腕表也常顯得沾手。如何避免濕氣、減輕重量、常保手上清爽？沛納海（PANERAI）昨日在官方instagram帳號推播了自家官方NATO尼龍表帶，透過藍、白、黑三色，帶來夏日全新感受。

其實沛納海早在去年八月已低調推出Nato表帶但並未多做宣傳，而這回針對夏日推薦的Nato表帶是由黑、白、藍三色組成，並有三種不同設計排列，可適用於Luminor系列44mm表款。沛納海結合具備具良好拉力及抗磨損的織物材質，並以牛皮襯底，增添配戴舒適度，也較一般Nato帶更為硬挺，不易因久戴而變形鬆軟，每條訂價約7,700元，已可於台北101、微風、台中大遠百三間專賣店選購。